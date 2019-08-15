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Sağlıklı kilo nasıl alınır? Kilo almak istiyorum! Sağlıklı kilo almanın yöntemleri

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek kadar sağlıklı bir şekilde kilo almakta önemlidir. Kontrollü bir şekilde ve tam istediğiniz oranda kilo almak isteyenler bu haberimize bir göz atın. Kilo almak uğruna her şeyi yiyenler çirkin bir göbek sahibi olabileceği gibi aşırı bir yağlanmanın da kapılarını aralayabilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için çok dikkatli olmalısınız.

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:39
Sağlıklı kilo nasıl alınır? Kilo almak istiyorum! Sağlıklı kilo almanın yöntemleri

Mutlaka kahvaltı yapın. Zorda olsa ve iştahınız dahi almıyorsa bile kahvaltı sofrasına oturun ve birkaç loka almaya özen gösterin. Zamanla bünyeniz kahvaltı yapmaya alışacaktır. Kilo almanın altın kuralı sabah kahvaltısıdır.

Kontrollü bir şekilde kilo almak istiyorsanız asla öğün atlamayın. Sabah, öğle ve akşam öğünlerine dikkat edin.

Vücutta yağ dokusu yerine kas dokusunun arttırılması için karbonhidrat ve protein alımına özen gösterilmelidir. Her öğün de mutlaka karbonhidratlı ve proteinli ürünler tüketilmeli.

Ana öğünlerin yanı sıra ara öğünlerde ise badem, fıstık, kuru üzüm ve ceviz gibi atıştırmalıklar yenilmelidir.

Yemek yerken kesinlikle su içmeyiniz.

Yemeklerden sonra tatlı tüketmeye özen gösterin.

Fındık veya fıstık ezmesi ürünleri özellikle kahvaltıda ekmeğinize sürerek yiyin.

Yemeklerin besin değerlerini artırabilirsiniz. Omleti peynirli yapabilir ve hatta ekstra peynir eklemesi yapabilirsiniz.  Çorbaların içine patates atabilirsiniz. Tatlılarınızı ceviz, fındık gibi besin değeri yüksek şeyler ekleyerek destekleyebilirsiniz.

Yatmadan biraz önce mutlaka bir şeyler yiyin. O saatlerde vücut kendine uykuyu hazırladığı için metabolizma yavaşlıyor. Bu da yediğiniz yemeğin vücutta tutulmasını sağlar.

Ana öğünlerden özellikle akşam yemeğinden önce hafif tempoda koşun. İştahınızın açılmasına yardımcı olacaktır.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 08:39
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