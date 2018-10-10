Sağlıklı bir uyku için yatak ve yastık..

Artık ortopedik yastıkta kullanılan “akıllı sünger” visco yataklarda da kullanılıyor. (1) “Yaylı yatak” usul usul devre dışı kalıyor. (2) Yaylı yataklar ne kadar süngerlerle desteklenirse desteklensin “akıllı sünger” rahatlığı veremiyor.

Visconun en iyisi

● Hangi yatağı seçeceğinize karar verirken onun çift tarafı kullanılabilir olup olmadığını öğrenmelisiniz.

● Çift tarafı bir yatak almanız durumunda; onu ayda en az bir kere ters yüz ederseniz, ondan alacağınız verimi artırabilirsiniz. Yatağı ters yüz etmeniz, hep aynı bölgeye baskı yapılmasını engeller. Bu işlemi yaparken, yatağın iki tarafında ve yanlarında oluşabilecek tozları elektrik süpürgesiyle almayı da ihmal etmeyiniz.

● Yatağınızı düz bir zemine koymaya özen gösteriniz.

● Yatağınızı hiçbir şekilde katlamayınız. Katlarsanız yatağınızın içindeki yaylarında bozulmalar olur.

● Kaliteli köpük, ipek, yün ve kaz tüyü gibi şilte dolgu maddeleri, ucuz köpük ve yünden daha uzun süre dayanır.

● En sağlam kasalar, dayanıklı ahşapla yapıştırılmış ve vidalanmış doğramalardan yapılır.

● Dolguları iç yaylara bağlı olan şilteler, şekillerini daha uzun süre korur.

● Yatak içinde daha çok yay olması, daha çok destek sağlaması demek. Yay yoğunluğu metrekareye göre hesaplanır. Fakat ne kadar yay o kadar da sertlik, ağırlık ve sorun..

● Esnek çıtalı bir kasa seçin. Çıtalar arasında beş santimetreden daha fazla boşluk olmaması, azami şilte desteğini sağlar.

● Boşluklu yaylı şilteler, yaylar rahat hareket ettiği için, en iyi desteği ve konforu sağlar. Fakat birçoğu çıtalı yüzeyler için uygun değildir.

Yaylının en iyisi

İşte sadece bu yüzden zamanla boyun fıtığı olabilirsiniz!



Yatak için yoğun reklam yapıldığı için, herkes iyi bir uykuyu sağlayanın yatak olduğunu zanneder. Oysa asıl önemlisi yastıktır. Çünki, omurilikteki sinir sistemini rahat ettirecek olan odur. Yastık diye başımızı koyduğumuz, içine kuştüyü doldurunca iyi olacağını sandığımız yastıklar; aslında hem boyun fıtığını geliştirir, hem de uykuda sinir sisteminin dinlenmesini engeller. Onun için ortopedik yastıkta uyumaya çocuk yaşlarda alışmakta büyük yarar var.

Akıllı süngerle ortopedik yastık

Uyku sırasında, hayatî organlarımız çalışmasını ağırlaştırıyor. Vücudun diğer bölümleri ise dinlenmeye çekiliyor. Beden, bu durumda dinlenir ve onarılırken, beynimizin belli bölümlerinin daha fazla çalıştığı biliniyor.



Zaten en önemlisi beyin ve omurilik sisteminin dinlenmesi..

Ömrümüzün üçte biri yenilenme, üçte ikisi yıpranma ile geçiyor ve.. Sünnetullah, günü gelince noktayı koyuyor.

Gündüz yıpranan beden gece yenileniyor

Gündüz tepeden tırnağa yaşlanıyoruz. Gece uyurken yenilenme yaşıyoruz. Gün boyunca yaşlanan insan bedeni uyku sırasında yenileniyor..

Hayatın devamı için çok önemli bir beyin ve beden fonksiyonu olan uyku sırasında, hayati organlarımız çalışmasını ağırlaştırıyor. Vücudun diğer bölümleri ise dinlenmeye çekiliyor. Beden, bu durumda dinlenir ve onarılırken, beynin belli bölümleri, adeta birşeyleri telafi etmek istercesine daha fazla çalışıyor.

En önemlisi ise beyin ve omurilik sisteminin dinlenmesi..



Kaliteli bir uykunun ardından kişi, dinçleşmiş, zinde, dinlenmiş, yenilenmiş ve günü karşılamaya hazır bir durumda uyanır.

Uykunun niteliği, sadece fiziksel olarak nasıl hissettiğimizi değil, nasıl göründüğümüzü ve moralimizi de yakından etkiler. Hatta zihinsel performansımız, bir gece önceki uyku düzeyimize göre, günden güne değişiklik gösterir.

Aralıksız, derin, yeterli ve ihtiyaçlarınızı tatmin edecek bir uyku, herkes için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Başka bir deyişle olmazsa olmazdır! İdeal uyku süresi, kişiden kişiye farklılıklar göstermekle birlikte, sağlıklı bir hayat için herkese ortalama olarak 7-8 saatlik bir uyku yeterlidir.

İnsan, her üç gününden birini uykuda geçiriyor.