Sağlıklı bir cilt için F vitamini neden şart?

Kim ışıl ışıl parlayan bir cilt istemez ki! Sağlıklı bir cilt içinse F vitamini son derece kıymetlidir. F vitamini aslında ‘Fat’, yani bir yağ türü. Yağlar, yani lipidler ise cildin üst bariyerinin korunmasında, cilt yapıtaşlarının düzgün bir şekilde çalışmasında ve cildin dış etkenlere karşı korunmasında oldukça etkili. Dolayısıyla özellikle soğuk kış aylarında savunmasız bir hale gelmeye daha meyilli olan cilt için bu içerik gerçek bir kurtarıcı! F Vitamini aslında tam olarak linoleik asit, yani yağ ve Omega 6 bakımından zengin bir asit çeşidini temsil ediyor. Asit dediysek gözünüzün korkmaması gerektiğini zaten biliyorsunuz, kimyasal peelinglerden ve akne karşıtı ürünlerden bu cilt dostu asitlere hepimiz alıştık. F Vitaminin faydaları cildi dış etkenlere karşı korumakla da sınırlı değil. Omega 6 ile seramid üretiminin hızlanmasının yanında bu vitaminin antioksidan etkileri de var. Linoleik asit yaşlanma etkilerini hızlandıran ödemin de vücuttan atılmasını sağlıyor.

Cildin en iyi arkadaşı

F vitaminin ismi ise son derece ilginç! F vitamininin adı, İngilizce bir kelime olan ve ‘arkadaş’ anlamına gelen ‘friend’ kelimesinin baş harfinden geliyor zira F vitamini vücudun en iyi arkadaşı olarak görülüyor. A, D, E ve K vitaminleri gibi, F vitamini de yağda çözünebilme özelliği gösteriyor ve tüketilen yağların ya da karaciğer tarafından üretilmiş olan safranın yardımı ile vücut tarafından emiliyor. F vitamini bu şekilde yağda çözünebildiği için de, vücut içinde rahatlıkla depolanabilme özelliğine de sahip.

F vitamininin faydaları nelerdir?

X ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruma sağlayan F vitamini, hormonel salgı bezlerinin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.

Sağlıklı ve güzel bir cilt ile saç için F vitamininin etkisi büyüktür. Çünkü cildin ve saçın nemli kalmasını sağlar.

Kalp hastalıkları ile savaşan F vitamini, doymuş yağların yakılmasında ve böylece de fazla kiloların azaltılmasında etkilidir.

F vitamini, oksijenin vücut tarafından verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Kısacası F vitamini genç kalmayı sağlar.

F vitamini hangi besinlerde bulunur?

Kabuklu yemişler ve tohumlar

Balık

Soya fasulyesi ve mamulleri

Mısır, keten, ceviz, kanola gibi bitkilerin yağları

Avokado

Anne sütü

Kaynak: meraklimelehat.com