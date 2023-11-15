Sağlıkçılardan ABD Büyükelçilik binası önünde Gazze eylemi!
Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde sivil toplum örgütleri ve sağlıkçılar Filistin’e destek eylemi düzenledi.
Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ABD Büyükelçiliği önünde Filistin’e destek eylemi düzenledi.
Düzenlenen eyleme vatandaşlar ve bazı sağlık sendikalarına mensup sağlıkçılar katıldı.
Eylemciler “Kahrolsun İsrail işbirlikçi ABD” sloganları attı.
Eylemde konuşan Prof. Dr. Furkan Erol Karabekmez, ambargolar nedeniyle ilaca erişimin olmadığını belirterek, "İsrail’in saldırıları ve ambargoları nedeniyle su, elektrik, ilaç ve bez gibi en temel insani ihtiyaçların Gazze’ye girişi engellenerek 3 milyona yakın insana her haliyle soykırım uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.