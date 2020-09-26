"Sağlıkçılara şiddet uygulayanlar, hastanede görev yaparak cezalarını çeksin" önerisi

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Mutlaka sağlıkta şiddet uygulayan insanlara, sağlık ortamlarında ceza verilmesi gerekiyor. Orada görev yapmak suretiyle oranın atmosferini anlaması ve insanlara yapmış olduğu işin yanlışlığını öğrenerek şiddetin ortadan kaldırılması noktasında adım atılması gerekiyor." dedi.

Durmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Adana'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumun genelinin bir sorunu olan şiddetin sağlıkta çok can acıtıcı boyutlara ulaştığını söyledi.

Sağlıkta şiddetin bir kamu davası olması, şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmaları, "Beyaz Kod" uygulaması, sağlık çalışanlarının ifadelerini hastane ortamında vermeleri ve avukat tahsis edilmesi gibi konularda çok önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Durmuş, şöyle konuştu:

"Bu kararların hepsi şiddet uygulayanlara, şiddet uyguladıktan sonra verilecek cezalar. Bizim asıl amacımız toplumdaki şiddeti ortadan kaldırmak. Bunun için de yapılması gereken, şiddeti getiren noktada çözüme kavuşturmak. Yani hastaneye insanlar belinde silahıyla ve bıçağıyla girebiliyor. Dolayısıyla oradaki oluşturmuş oldukları şiddet hadisesi sağlık çalışanlarına çok ciddi manada korku salıyor, hayatlarını kaybetmekle karşı karşıya kalıyorlar. Bu noktada da sağlıkta şiddete kurban verilmiş birçok arkadaşımız var. Hastane ortamlarına silahla girilmesinin kesinlikle yasaklanması gerekiyor ki insanlar can endişesi olmadan sağlık hizmeti yapabilsin."

- "Hastane, acılarımızı dışa vuracağımız yer değil"

Durmuş, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Saldırı girişimi nedeniyle orada belli bir süre sağlık hizmeti aksamaya uğradı. Hastane, insanların acılarını dışa vuracakları ortamlar değildir. Elbette insanların acıları var, yakınlarını kaybetmişler. Kolay bir şey değil. Empati yaptığımızda bu çok zor bir şey ama şunu bileceğiz ki hastane, acılarımızı dışa vuracağımız, şiddet uygulayacağımız, kapı ve camları tekmeleyeceğimiz, sağlık çalışanlarına saldıracağımız ortamlar değil. Sağlıkta şiddet önlenebilir. Bugün adliye koridorlarında nasıl ki şiddeti önleyebiliyorsanız, hastanelerde de şiddeti önleyebilirsiniz. Aynı şiddet olayları özel hastanelerde bu derece yüksek olmuyor. Kamu hastanelerinde oluyorsa sağlıkta şiddete götüren birtakım etkenler var. Bu etkenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor."

- "Atmosferi anlayarak yapmış olduğu işin yanlış olduğunu öğrenmeli'

Sağlıkta şiddet uygulayanlara farklı cezalar da verilebileceği önerisinde bulunan Durmuş, şunları kaydetti:

"Mutlaka sağlıkta şiddet uygulayan insanlara, sağlık ortamlarında ceza verilmesi gerekiyor. Orada görev yapmak suretiyle oranın atmosferini anlaması ve insanlara yapmış olduğu işin yanlışlığını öğrenerek şiddetin ortadan kaldırılması noktasında adım atılması gerekiyor. Şiddet uygulayanlar da bizim insanlarımız, asacak-kesecek değiliz. Bizim arzumuz ve isteğimiz, sağlıktaki ve toplumun genelindeki şiddetin ortadan kaldırılacak şekilde toplumsal bilincin oluşması ve yerleştirilmesidir."



