Sağlık yatırımlarına yeni halka

Ulaşımdan altyapıya, eğitimden spora kadar her alanda Bursa’yı marka kent yapma yolunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sağlık yatırımlarında hız kesmiyor. Vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Karapınar Mahallesi’ne 5 ay önce modern bir aile sağlığı merkezi ile 112 acil müdahale istasyonu kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Gülbahçe Mahallesi’nde de benzer yatırımı hizmete almak için düğmeye bastı. Hayırsever işadamı Davut Çalışkan’ın destekleriyle 850 metrekare alan üzerinde inşa edilecek aile sağlığı merkezi ve 112 acil müdahale istasyonunda; 7 adet doktor muayene odası, 2 adet gebe izleme odası, 2 adet aşılama odası, 2 adet acil müdahale odası, ambulans park alanları ve personel dilenme bölümleri bulunacak. Gülbahçe Mahallesi’nde sağlık hizmetlerinin daha nitelikli verilmesini sağlayacak merkezin temel atma törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Hayırsever İşadamı Davut Çalışkan, eşi Beyaze Çalışkan ve oğlu Cengiz Çalışkan ile mahalle halkı katıldı.

‘Mini hastane’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, göreve geldiği ilk günden beri Gülbahçe’ye meydan kazandırılması konusunun bölgenin en önemli talebi olduğunu söyledi. Burada sadece bir sağlık merkezi değil aynı zamanda meydan düzenlemesi de yapacaklarını belirten Başkan Aktaş, “Biraz gecikmeli de olsa talebi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her şeyin başı sağlık ve Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri olarak bu konuda elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz. Burada da ‘mini hastane’ hüviyetinde bir sağlık merkezini ortaya çıkarmış olacağız. Kamulaştırma akabinde projelendirme ile alakalı çalışmalar yapıldı. Bu güzel hizmetin yapımında, hayırsever Sayın Davut Çalışkan ağabeyimiz ve onun kıymetli ailesinin etkisi var. Kaba inşaatını inşallah onlar tamamlayacaklar. Kaba inşaat bittiğinde, Büyükşehir Belediyesi olarak ince işçilik çalışmalarını ve meydan düzenlemesini yapacağız. Yan tarafta gördüğünüz binayı da yıkarak, meydan düzenlemesini tamamlamış olacağız. Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu, 3000 metrekarelik alanın 850 metrekaresinde yer alacak. Arkadaşlarım, projenin bitmesi için 1 yıllık bir süreçten bahsettiler. Şimdi huzurunuzda söylüyorum. İnşallah mart sonunda, ‘hem de bir Ramazan akşamında’ önce açılışı, ardından da iftarı yaparız. Katkıda bulunan hayırseverimize ve ailesine, bu güzelliğe vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Mahallemize, Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.

Hizmet kalitesi artacak

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz da Gülbahçe Mahallesi’nde yaklaşık 25 yıldır hizmet veren mekanın yenilenmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Mevcut aile sağlığı merkezinden 11 bin vatandaşın yararlandığını dile getiren Yavuzyılmaz, “Davut Çalışkan ağabeyimiz ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla, günümüz şartlarına uygun ve mahallemiz halkına layık bir aile sağlığı merkezini mahallemize kazandırıyoruz. Bursa'da yaklaşık 2 yıldır İl Sağlık Müdürlüğü yapıyorum. Mutlulukla şunu ifade edebilirim ki; Bursa'da halkıyla, hayırseverleri ile kamu kurumlarıyla gerçekten güzel bir birliktelik ve dayanışma var. Bunun en güzel örneğini burada görüyoruz. İnşallah kısa sürede tamamlayıp, hizmete açacağız. Başta Çalışkan ailesi ve Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, katkı veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ilçe sınırlarındaki diğer bölgelerde olduğu gibi Gülbahçe Mahallesi’nde de okul, cami ve spor tesisi ihtiyaçlarının karşılanmasından, bölgeye yeni bir meydan kazandırılmasına kadar birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Hayırsever işadamı Davut Çalışkan’ın oğlu Cengiz Çalışkan da dünyaya geldiği, halen akraba ve dostlarının yaşadığı Gülbahçe Mahallesi’ne eser kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Rumeli Halk Dansları ekibinin gösterileriyle renklenen törende; konuşmaların ardından Başkan Aktaş, Çalışkan ailesi ve protokol üyeleri ile birlikte butona basarak, Gülbahçe Beyaze Çalışkan Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Müdahale İstasyonu’nun temelini attı.