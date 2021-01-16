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Ekonomi Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Ekonomi

Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Öğretim üyesi alımı güncel ilanlar | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, öğretim üyesi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda fizyoloji, biofizik ve tıp eğitimi alanlarında profesör veya doçent unvanlı üç kişinin işe alınacağı ifade edildi. Peki, öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir? | Güncel ilanlar

Yeniakit Publisher
2021-01-16 10:00:00 -
Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Öğretim üyesi alımı | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi üç öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı

16 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanana ilanda “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Öğretim üyesi alımı başvurusu gerekli evraklar nelerdir?

Başvuru Dilekçesi

YÖK Formatında Özgeçmiş

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları (Varsa)

Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan Dosya, (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 4 takım dosya veya CD, DVD, USB ortamında iletilebilir.)

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi KPDS/YDS/YÖKDİL veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (e-Devletten alınabilir)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Fotoğraf (2 Adet)

Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınabilir)

Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

Söz konusu ilan 16 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içerisinde adaylar başvuru yapabilecek. Gerekli belgelerle birlikte adaylar Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen ya da posta yoluyla başvuru yapabilecek.

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