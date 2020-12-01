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Aktüel Sağlık teknisyen tercihinde kimler başvurabilir? Sağlık teknisyeni ortopedi, ilk ve acil yardım, tıbbi sekreterlik, diş protez
Aktüel

Sağlık teknisyen tercihinde kimler başvurabilir? Sağlık teknisyeni ortopedi, ilk ve acil yardım, tıbbi sekreterlik, diş protez

Sağlık teknisyeni tercihinde kimler alabilir? Sağlık Bakanlığı ebe, hemşire, sağlık teknisyeni başta olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı 2 bin 864 sağlık teknikeri alımı yapacak. Peki sağlık teknisyen tercihinde kimler başvurabilir?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:47:00 - 2020-12-01 13:04:32
Sağlık teknisyen tercihinde kimler başvurabilir? Sağlık teknisyeni ortopedi, ilk ve acil yardım, tıbbi sekreterlik, diş protez

Sağlık Bakanlığı KPSS puanı ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı alımlarına ilişkin tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Buna göre, adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 7 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır. Peki hemşirelik mezunları olmayanlar hemşirelik tercih yapabilir mi? Sağlık teknikeri alımı için hangi mezunlar tercih yapabilecek?

Sağlık teknisyen tercihinde kimler başvurabilir?

SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) tercihi yapacaklar: Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı - Radyoloji Teknisyenliği Dalından

mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ORTOPEDİ) tercihi yapacaklar: Ortaöğretim Kurumlarının Ortopedik Protez ve Ortez Alanı ve Dallarından mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİŞ PROTEZ) tercihi yapacaklar: Ortaöğretim Kurumlarının Diş Protez Alanı - Diş Protez Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) tercihi yapacaklar: Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı - Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) tercihi yapacaklar: Ortaöğretim Kurumlarının Acil Sağlık Hizmetleri Alanı - Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) tercihi yapacaklar: Ortaöğretim Kurumlarının Büro Yönetimi Alanı - Tıp Sekreterliği Dalından veya Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı - Tıbbi sekreterlik Dalından mezun olmak. 

Hemşirelik mezunları olmayanlar hemşirelik tercih yapabilir mi?
Hemşirelik mezunları olmayanlar hemşirelik tercih yapabilir mi?

Gündem

Hemşirelik mezunları olmayanlar hemşirelik tercih yapabilir mi?

Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu için tıkayın.

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