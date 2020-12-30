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Aktüel Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan sağlık çalışanlarının ücretlerinde düzenleme talebi:
Aktüel

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan sağlık çalışanlarının ücretlerinde düzenleme talebi:

"Sağlık çalışanlarının emeklerinin alın terinin karşılığı olan ücretleri alabilecekleri bir düzenleme yapılması zorunlu hale gelmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:05:18 -
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan sağlık çalışanlarının ücretlerinde düzenleme talebi:

DİYARBAKIR (AA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, üyelerinin ücretlerinin süreç içinde eridiğini belirterek, sektör çalışanlarının emeğinin karşılığını alabilmesi için düzenleme yapılmasını istedi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak için Diyarbakır'a gelen Durmuş, ilk olarak beraberinde Memur-Sen İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu ile Kovid-19 nedeniyle tedavisi süren sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Abdulaziz Aslan için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Burada İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Başhekim Dr. Muhammet Asena ile görüşen Durmuş, Aslan'ın durumu hakkında bilgi aldı.

Durmuş, daha sonra Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Abdulmenap Güzel için babası Naif Güzel'e, sağlık çalışanı Murat Esen için de eşi Çiğdem Esen'e taziye ziyaretinde bulundu.

Bir süre ailelerle görüşen Durmuş, başsağlığı dileklerini iletti.

Durmuş ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, yeni asgari ücretin belirlendiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Asgari ücretin artırılması olumlu bir gelişme. Daha çok artırılmasını arzu ediyoruz. Çünkü asgari yaşam düzeyinin yukarı çıkarılması gerekiyor. Türkiye'de insanların gelir düzeyleri belli gruplarda düşük. Bu grupların insanca yaşayabilecekleri, ailelerinin rahatlıkla yaşayabileceği bir seviyeye çıkartılması gerekiyor. Asgari ücrete yapılmış zammı da bu şekilde yerinde buluyoruz."

Sağlık çalışanlarının maaşlarının da iyileştirilmesi gerektiğini belirten Durmuş, "Sağlık çalışanlarının gelirlerinin süreç içerisinde eridiğini, döner sermayeye bağlı kayıplarının yıllara sari her geçen gün arttığını, dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik bir düzenlemenin mutlak suretle yapılması gerektiğini söylüyoruz. Sağlık çalışanlarının emeklerinin alın terinin karşılığı olan ücretleri alabilecekleri bir düzenleme yapılması zorunlu hale gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- Döner sermayede iki düzenleme ihtiyacı

Sağlıkçıların döner sermayelerinde iki düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Durmuş, şunları kaydetti:

"Birincisi döner sermaye alt limitlerinin yukarı çıkartılması gerekiyor. İkinci olarak da döner sermaye dağılımında çok ciddi bir adaletsizlik var. Hemşireler farklı hastanelerde farklı ücret alıyor. Aynı dahiliye uzmanı farklı hastanelerde çalışıyor olmalarından dolayı aynı ücreti alamıyor. Çalışanlar arasında makas farkının oluşması, çok farklı ücretlerin alınması doğru değil. Eğitimleri aynı, statüleri, yapmış oldukları hizmetleri aynı olan eş değer hastanelerde çalışan kişilerin birincisi aynı düzeyde ücret almaları, ikincisi alt limitlerin yukarıya doğru çıkartılması gerekiyor. Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak her zaman bunu savunuyoruz ve dile getiriyoruz."











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