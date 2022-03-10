Sağlık SEN Gaziantep Üniversite Hastane Şubesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı

Programda konuşan Sağlık Sen Üniversite şubesi üyesi Hemşire Zülfiye Çiftçi;

“ Bizim sözümüzün istikameti bellidir. Zülme karşı adaleti, sömürüye karşı emeği, tek tipleştirmeye karşı hürriyeti, emperyalizme karşı bağımsızlığı, kadın erkek demeden kimsenin ırkına, milletine, dinine bakmadan insanı ve insanlığı yükseltmeye ahd etmiş, adanmış insanların sözüdür.” şeklinde konuşarak sözlerine şöyle devam etti.

8 Mart, Dünya kadınlarının yüzyıllardır yürüttüğü örgütleşme mücadelesinin kutlandığı ve kadınların güncel taleplerinin ifade edildiği bir gün haline geldi. Kadınlara gerek toplumda gerekse iş hayatında hak ettiği değerin verilmesi, her türlü şiddet olaylarının son bulması, kurumlarda kreş sorununun çözülmesi ve çalışma saatlerinde esneklik sağlanması, ailenin temel taşı olan kadınlarımızı aile hukukunun korunması için sendika olarak elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde çocuklarından ailelerinden ayrı bir şekilde yoğun bir mücadele gösteren tüm kadınlarımızın dünya kadınlar gününü kutluyoruz.

Programa katılan Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, “Anneler, babalar önemli. Çocuklarınıza doğru mesajı verin. Hayallerini yıkmayın. Annem bize, ‘aslanın erkeği, dişisi olmaz’ derdi. Biz kulağımızda böyle sözlerle büyüdük ve hayata atılırken korkmadık. Mücadele ederken de yılmadık. Eğitmenler son derece önemli. Müfredatlarda toplumsal fırsat eşitliğine yer verilmeli.Bu nedenle öğretmenlerin rolü çok önemli. Toplumda kadına saygılı, destek veren yaşamın ağır yükünü birlikte omuzlayacak erkeklere ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Programda söz alan Şahinbey Arş. ve Uyg. Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşahirli ; Kadın erkek eşitliğini vurgulayarak , biz kadın yöneticiler olarak erkeklerin önümüzde arakamızda değil yanımızda olmasını istiyoruz. Gaziantep Üniversitesi kadın yöneticilerler açısından şanslı; Rektör yardımcımız, Dekanımız ve Hastanemizin ilk kadın Başhekimi olarak görev yapmaktayız şeklinde konuştu.

Sağlık Sen Gaziantep Üniversite Hastane Şubesi Başkanı Cuma Kerkez, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayarak şöyle devam etti:

“Kadınlarımızın çağımızda kuşandığı bilgeliği ile her alanda kendini yetiştirmesinde şekillenecektir” dedi.

Program sonunda Şube Başkanı Cuma KERKEZ;Bu anlamlı günde desteklerini esirgemeyen Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe BALAT’a, Hastane Başhekimi Sn.Prof.Dr.Belgin ALAŞEHİRLİ’ye,Başhekim Yardımcımız Sn.Prof.Dr.Şevki Hakan EREN , Başhekim Yardımcımız Sn.Doç.Dr.M.Sait MENZİLCİOĞLU ,Baş Müdür Sn.Mustafa KALKAN , Hastane idarecilerimize ve Hemşirelerimize,

Gaziantep Ticaret Odası Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleşen müzik dinletisinde

Gaziantep Ticaret Odası Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehmet Ali DAĞDEVİREN’e, müzik dinletisinde sahne alan öğretmenlerimiz Sn.Kadir ERDEVİR,Sn.Mustafa EKİCİ, Sn.Asuman ERBAĞCI,Hemşirelerimiz Sn.Deniz KEKLİKÇİ, Sn Gaye GÜNDÜZ hanım efendilere ve tüm öğrencilere,

Katılım Sağlayan,AK Parti Şahinbey Kadın Kolları Başkanı Sn.Hülya KILIÇ’a,Memur-Sen Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Asiye ŞAHİN’e ,Memur SEN iş kollaı Kadın Komisyon Başkanlarımıza ve tüm üyelere teşekkür etti.

Günün anısına Sağlık-Sen GAUN Şube Başkanı Cuma KERKEZ tarafından Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe BALAT hanım efendiye çiçek takdim edildi.

Programımıza teşrif eden AK Parti Şahinbey Kadın Kolları Başkanı Sn.Şükran YILMAZ tarafından Hastane Başhekimi Sn.Prof.Dr.Belgin ALAŞEHİRLİ’ye, AK Parti Şahinbey Kadın Kolları Başkanı Sn.Hülya KILIÇ tarafından Hastane Başhemşiresi Sn.Pınar KIYAK ‘a, Sağlık Sen GAUN Hast.Şube Başkan Yardımcısı Sn.Sevil KANAT tarafından Sağlık SEN Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Sn.Cemile BALKAYA ‘ya, Gaziantep Ticaret Odası Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sn.Kadir ERDEVİR ve Sn Mustafa EKİCİ çiçek takdim edildi.Program sonrası kokteyl ve bayan çalışanlarımıza karanfil dağıtımı yapıldı..