  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Sağlık personeline ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete’de
Sağlık

Sağlık personeline ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete’de

Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 05:07:00 -
Sağlık personeline ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı paylaşımda "Carpe diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı" ifadelerini kullanmış ve sağlık çalışanlarını heyecanlandırmıştı.

Bakan Koca'nın söz ettiği yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin yayımlanmasına ilişkin açıklama yapan Koca "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. “Yönetmelik dili” hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun." dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23