Sağlık personeli alımı! Sözleşmeli sağlık personele iş ilanları

Koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç söz konusu. Hem Sağlık Bakanlığı hastaneleri hem de üniversite hastaneleri açıkla bulunan sağlık personeli için alımlar yapmakta. Sözleşmeli sağlık personeli alımı yapan kurumlar arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi de var. Resmi Gazete’de yayımlanan iş ilanına göre, hemşire, ebe, eczacı, diyetisyen, biolog, röntgen teknisyeni, laborant, sağlık teknikeri, fizyoterapist, psikolog meslek dallarında çalışacak 122 sağlık personeli alımı yapıyor.

Başvuruda aranacak genel şartlar

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak,

2- Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,

3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5- Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) Grubu KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

6- Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak,

7- Eczacı pozisyonuna başvuru için KPSS şartı aranmayıp, başvuracak adayların mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

8- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli alım başvuruları nereye yapılacak?

Resmi Gazete'de ilan edilen personel alımı için başvurular 15 gün devam edecek. Adaylar başvurularını http://basvuru.kku.edu.tr/sozlesmeli adresinden yapabilecek.

İstenilen belgeler nelerdir?

1- Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda mevcuttur.)

2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması zorunludur).

3- Öğrenim Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir).

4- Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı.

5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi.

6- Fotoğraf

7- Başvuracak adaylar “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen tecrübe şartına ilişkin çalışma sürelerini, çalıştıkları kurumdan alacakları ıslak imzalı veya kaşe ile onaylanmış resmi yazı ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

8- “Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.