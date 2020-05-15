  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı

Kanada’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 576’ya çıktı

ABD Senatosu hükümete dinleme yetkisi veren yasayı yeniledi

Kovid-19'un ekonomik etkisi en çok düşük gelirli Amerikalıları vurdu

Bayram namazı kılınacak mı? Diyanet Ramazan Bayram namazı kararı son dakika
için kalan
Aktüel

Sağlık ocakları her gün dezenfekte ediliyor

DÜZCE (İHA) – Düzec’de korona virüs salgını sonrasında hastanelerde her gün yapılan dezenfekte işlemleri sağlık ocaklarında da yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 09:53:21 -
Sağlık ocakları her gün dezenfekte ediliyor

DÜZCE (İHA) – Düzec’de korona virüs salgını sonrasında hastanelerde her gün yapılan dezenfekte işlemleri sağlık ocaklarında da yapılıyor.


Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında virüs bulaş hızının azalması ve yayılma riskinin en fazla olduğu alanlarda her gün dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Hastanelerde her gün yapılan dezenfekte işlemleri Düzce il genelinde bulunan tüm sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarında da yapılıyor. Yetkililer sağlık ocaklarının ve sağlık merkezlerinin tüm odalarında belediyelerinde destekleri ile devam ettiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı