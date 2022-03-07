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Sağlık Sağlık ocağı mesai saatleri | Sağlık ocağı öğle arası saat kaçta?
Sağlık

Sağlık ocağı mesai saatleri | Sağlık ocağı öğle arası saat kaçta?

Aile hekimliği çalışma saatleri | Sağlık hizmetleri için sağlık ocakları bir hayli önemli. Vatandaşlar hastaneye müracaat etmeden sağlık sorunları için öncelikli olarak aile hekimlerine başvuruyor. Aile hekimliklerinde muayenelerin yanı sıra kan tahlili de yapılıyor. Peki, aile hekimleri saat kaçla kaç arasında çalışıyor. Sağlık ocağı çalışma saatleri

Yeniakit Publisher
2022-03-07 18:15:00 -
Sağlık ocağı mesai saatleri | Sağlık ocağı öğle arası saat kaçta?

Sağlık ocağı bir diğer ismiyle aile hekimleri birinci basamak sağlık hizmetleri için son derece önemlidir. Aile hekimine gidecek olanlar ise sağlık ocaklarının mesai saatlerini, saat kaçla kaç arası çalıştığını araştırıyor. Peki, aile hekimliği öğle tatili ne zaman saat kaçta bitiyor?

Sağlık ocağı mesai saatleri | Sağlık ocağı öğle arası saat kaçta?

Aile hekimlikleri saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 12.00 ile 13.00 arasında ise sağlık ocaklarında öğle tatili yapılmaktadır. Aile hekimlerinin ev ziyaretleri ve çalışma şekline göre bazı bölgelerde mesai saatleri farklılık gösterebilmektedir.

Aile hekimliklerinde randevu alarak muayene olabileceğiniz gibi pek çok doktor muayenesiz de hizmet vermektedir.

Aile hekimi randevuları MHRS ya da ALO 182 üzerinden alınabiliyor.

Sağlık ocağı nedir?

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır. Sağlık ocakları her türlü koruyucu hekimlik hizmetleri, hastaların muayene ve tedavisi, sağlık ocağına kayıtlı şahısların sağlık sicillerini tutmak ile mükelleftir. Sağlık ocağı hekimleri tedavi edemedikleri vakaları, hastaneye sevki gereken acil vakaları vb. durumlarda hastaları hastaneye sevk ederler.

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