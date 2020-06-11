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Sağlık Müdürü Yılmaz alınan önlemleri yerinde inceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:45:14 -
Sağlık Müdürü Yılmaz alınan önlemleri yerinde inceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde normalleşme sürecini yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Korona virüs salgını sonrasında normalleşme süreci kapsamında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde de çeşitli önlemler alındı. Alınan önlemlerin ardından Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hastane de incelemelerde bulundu. Normalleşme döneminde alınan önlemler hakkında hastane başhekimi Opr. Dr. Volkan Temi’den bilgiler alan, Müdür Yılmaz, vatandaşlarla da bir araya gelerek süreç hakkında bilgiler verdi. Pandemi kliniğinde ki çalışma arkadaşları ile de bir araya gelen Dr. Yılmaz, çalışmalar da verdikleri özveriden dolayı teşekkürlerini de iletti.

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