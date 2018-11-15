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Sağlık harcamaları 2017 yılında yükseldi

Sağlık harcaması 2017 yılında yüzde 17,4 oranında yükselerek 140 milyar 647 milyon TL olarak gerçekleşti.

15 Kasım 2018 Perşembe 11:25
Sağlık harcamaları 2017 yılında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı sağlık harcamaları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sağlık harcamaları, 2017 yılında yüzde 17,4 oranında artarak, 140 milyar 647 milyon TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016 yılında yüzde 94 iken, 2017 yılında yüzde 93,1 oldu.

Sağlık harcaması gayri safi yurtiçi hâsılanın (GSYH) yüzde 4,5’ini oluşturdu

Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı, 2017 yılında yüzde 4,5 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise, yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

Sağlık harcamalarının yüzde 78’i genel devlet bütçesinden karşılandı

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016 yılında yüzde 78,5 iken, 2017 yılında yüzde 78 olarak gerçekleşti.

Sağlık harcamalarının yüzde 17,1’i hanehalkları tarafından karşılandı

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması, 2017 yılında yüzde 22,7 artarak 24 milyar 4 milyon TL oldu. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında yüzde 17,1 olarak gerçekleşti.

Kişi başı sağlık harcaması bin 751 TL olarak gerçekleşti

Kişi başı sağlık harcaması, 2016 yılında bin 511 TL iken, 2017 yılında yüzde 15,9 artarak, bin 751 TL’ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması dolar bazında değerlendirildiğinde ise, 2016 yılında 500 dolar iken, 2017 yılında 480 dolar olarak hesaplandı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 11:25
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