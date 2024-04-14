Sağlık ekipleri şaşkınlığını gizleyemedi! Bizi 'cin çarptı' diyerek hastaneye başvurdular
Elazığ'da 3 kişi, "Bizi cin çarptı" diyerek hastaneye başvurdu.
Benzeri görülmemiş olay Sivrice ilçesinde yaşandı.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3 kişi, "cin çarpma" iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hoca da çağırdılar!
Merkeze öte yandan bir de hoca çağrıldı. Hocanın dualar okuduğu hastalar düzeldiklerini belirterek, Elazığ’daki hastanelere sevk edilmeyi reddedip merkezden ayrıldı.
Benzeri görülmeyen olayda ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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