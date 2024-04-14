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Aktüel Sağlık ekipleri şaşkınlığını gizleyemedi! Bizi 'cin çarptı' diyerek hastaneye başvurdular
Aktüel

Sağlık ekipleri şaşkınlığını gizleyemedi! Bizi 'cin çarptı' diyerek hastaneye başvurdular

Yeniakit Publisher
2024-04-14 22:14:00 - 2024-04-14 22:29:50
Sağlık ekipleri şaşkınlığını gizleyemedi! Bizi 'cin çarptı' diyerek hastaneye başvurdular

Elazığ'da 3 kişi, "Bizi cin çarptı" diyerek hastaneye başvurdu.

Benzeri görülmemiş olay Sivrice ilçesinde yaşandı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3 kişi, "cin çarpma" iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hoca da çağırdılar!

Merkeze öte yandan bir de hoca çağrıldı. Hocanın dualar okuduğu hastalar düzeldiklerini belirterek, Elazığ’daki hastanelere sevk edilmeyi reddedip merkezden ayrıldı.

Benzeri görülmeyen olayda ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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