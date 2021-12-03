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Kadın - Aile Sağlık deposu kırmızı turpun faydaları
Kadın - Aile

Sağlık deposu kırmızı turpun faydaları

Karaciğer ve mideyi temizlemeye yardım eden kırmızı turp, yüksek lif oranı ile dikkat çeker.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 16:19:00 - 2021-12-03 16:36:05
Sağlık deposu kırmızı turpun faydaları

Genellikle salatalarda ya da atıştırmalık olarak sofralarımızda yer alan kırmızı turp, tam bir sağlık kaynağıdır.

Turpun faydaları şöyle sıralanmaktadır

  • Kana oksijen sağlar
  • Kıkırdağı oluşturan kolajenin yapılmasını sağlar
  • Kalbi korur
  • Kalp-damar hastalıkları 
  • Kan basıncını kontrol eder
  • Kırmızı turpta, tansiyonu düşürmeye yarar
  • Bağışıklığı güçlendirir
  • Metabolizma dostudur
  • Mide bulantısını da geçirir
  • Besin değeri yüksektir
  • Cildin dostudur: Her gün turp tüketilirse, cildi kuruluktan, sivilceden ve sivilcenin oluşturduğu kızarıklıktan korur
  • Turp suyunun saçlardaki kepeklenmeyi ve dökülmeyi önlemede yardım eder
  • Guatrın en büyük nedenlerinden biri iyot eksikliğidir. Turp, iyot açısından zengin olduğu için tiroit hastalıklarından korur
  • Kırmızı turp sülfürlü bileşikler açısından zengin olması sebebiyle, karaciğer ve safra dostudur. Kansere karşı koruyucu olduğu da bilinmektedir.

Turp otu kavurması nasıl yapılır?

Turpu doğruyoruz. Tavaya yağ, soğan, koyup biraz kavurduktan sonra kırmızı biberi koyup, biraz daha kavurduktan sonra üzerine otu koyup harmanlayıp kavuruyoruz. Piştikten sonra ocaktan alıp sıcacık servis ediyoruz.

 

 

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