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Sağlık çalışanlarından yoğum bakımda 23 Nisan kutlaması

2020-04-20 18:18:36 -
Sağlık çalışanlarından yoğum bakımda 23 Nisan kutlaması

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bulaşı riskini azaltmak için evlerine gidemeyen devlet hastanesinin çalışanları, çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "Sevinin küçükler övünün büyükler" şarkısını seslendirerek kutladı.

Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gazi Devlet Hastanesi çalışanları, koronavirüs salgınına karşı bulaşı riskini azaltmak için evleri yerine otellerde kalıyor. Sağlık çalışanları, bir süredir ayrı kaldıkları çocuklarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda mutlu etmek için şarkı söyledi.

Özel kıyafetler giyen sağlık çalışanları, hastanenin yoğum bakım ünitesinde ellerinde Türk bayrakları ile "Sevinin küçükler övünün büyükler" şarkısını hep birlikte seslendirdi.

Bir sağlık çalışanının cep telefonu ile çektiği video sosyal medyaya ilgi gördü.



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