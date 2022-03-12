Sağlık çalışanlarına ne kadar zam verilecek? Doktor, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe, hemşire maaşları:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde 14 Mart Tıp Bayramı'nı işaret ettiği maaş artışının detayları belli oldu. Hürriyet'in haberine göre Aralık ayında çıkması beklenen yasada çok sayıda sağlık çalışanının maaş zammı kapsamının dışında tutulması, eğitim ve kıdeme göre kademeleri yapılmamasının haksızlıklara yol açacağı belirlenmiş ve düzenleme TBMM'ye sunulmamıştı. Hazırlanan taslak metnin kısa sürede teklif olarak TBMM’ye gönderileceği, iyileştirme paketinin de 14 Mart Tıp Bayramı’nda duyurulacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı zammı kime var?

Düzenlemeye göre söz konusu zamdan ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor. Söz konusu düzenlenmeden üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılarında yararlanacağı, diş hekimlerinin de bu düzenleme kapsamında olacağı belirtildi. Aile hekimlerinin düzenleme kapsamında yer almadığı belirtilirken bu gruptakilere yapılacak maaş artışının kararname ile yapılacağı ifade edildi. Yapılacak maaş düzenlemesi, bu grupta çalışanlara farklı oranlarda uygulanacak. Sağlık çalışanlarına yapılacak maaş artışından, göstergeler yükseldiği için emekli doktorlar da yararlanacak.

Doktor, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe, hemşire maaşları ne kadar olacak?

Kim ne kadar zam alacak? Düzenlemeye göre kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak. Yeni düzenlemeden, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor.