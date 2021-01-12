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Ekonomi Sağlık çalışanlarına ek ödeme uzatıldı mı?
Ekonomi

Sağlık çalışanlarına ek ödeme uzatıldı mı?

Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme sürelerinin uzatıldığı haberi Resmi Gazete’de yayımlandı. Ek ödeme süresi ne zamana kadar olacak? Sağlık çalışanlarına ek ödeme miktarı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 12:20:00 -
Sağlık çalışanlarına ek ödeme uzatıldı mı?

Yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılacak.

Buna binaen 2020 Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için uygulanan ek ödeme kararı, Kasım ve Aralık ayları için de uzatılmış oldu. 

Ek ödeme miktarı ne kadar?

Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.  

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