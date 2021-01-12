Sağlık çalışanlarına ek ödeme uzatıldı mı?

Yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılacak.

Buna binaen 2020 Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için uygulanan ek ödeme kararı, Kasım ve Aralık ayları için de uzatılmış oldu.

Ek ödeme miktarı ne kadar?

Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.