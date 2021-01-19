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Yaşam Sağlık çalışanları yıllık izne çıkabilir mi?
Yaşam

Sağlık çalışanları yıllık izne çıkabilir mi?

Sağlık çalışanları izin kısıtlaması kalktı mı? | Koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarının yükleri bir hayli arttı. Pandemi sebebiyle sağlık çalışanlarının izinleri iptal oldu, emeklilik talebinde bulunanların istekleri ertelendi. Peki, doktorlar hemşireler izne çıkabilir mi? Yıllık izin kısıtlaması sitti mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 13:18:00 -
Sağlık çalışanları yıllık izne çıkabilir mi?

Sağlık çalışanları izin kullanabilir mi? Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 11 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın ardından rakamlar hızla arttı. Bu süreçte sağlık çalışanlarının iş yükü katlandı. Sağlık Bakanlığı salgın sebebiyle yıllık izinleri, emeklilik ve istifa taleplerini geri çevirdi. Peki, sağlık çalışanları artık izne çıkabiliyor mu?

Sağlık çalışanları yıllık izne çıkabilir mi?

Sağlık Bakanlığınca, 81 ilin sağlık müdürlüklerine, personelin yıllık izin, istifa, emeklilik durumundaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı gönderildi.

İl sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda; Sağlık Bakanlığı personeline, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek

Alınan karara göre, emeklilik talebinde bulunan personelin işlemleri yerine getirilecek. 

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