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Sağlık Sağlık çalışanları yıllık izin kullanabiliyor mu? Sağlık çalışanları ne zaman yıllık izin kullanabilir?
Sağlık

Sağlık çalışanları yıllık izin kullanabiliyor mu? Sağlık çalışanları ne zaman yıllık izin kullanabilir?

Sağlık çalışanlarının yıllık izin yasağı sürüyor mu? Pandemi sebebiyle sağlık çalışanları çok uzun süredir yıllık izin haklarını kullanmıyor. Yaz mevsimiyle birlikte pek çok kişi yıllık izin kullanıp kullanmayacaklarını araştırmaya başladı. Peki, sağlıkçılar yıllık izin alabilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 15:36:12 - 2021-06-23 15:36:12
Sağlık çalışanları yıllık izin kullanabiliyor mu? Sağlık çalışanları ne zaman yıllık izin kullanabilir?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun zamandır sağlık çalışanları büyük bir mücadelenin içerisinde. Bu süreçte sağlık çalışanlarının yıllık izin ve istifa hakları iptal edilmişti. Peki, yıllık izin hakları açıldı mı?

Sağlık çalışanları yıllık izin kullanabiliyor mu? Sağlık çalışanları ne zaman yıllık izin kullanabilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla illere gönderilen yazıda, Kovid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin sürdürülmesi, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görevli personelin korunması amacıyla düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.

Yazıda, kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde ve merkez ve taşra teşkilatındaki mücadelenin, salgında tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan genelgelerle Mart 2020'den bugüne kadar birçok uygulamanın hayata geçirildiği kaydedildi.

Yazıda, merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamaların 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı duyuruldu.

 

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