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Ekonomi Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 53 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 13:05:00 -
Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının  Belirlenmesine  ve  Kullanılmasına  İlişkin  Yönetmelik  hükümleri,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği,  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak Esaslara  İlişkin  Yönetmelik  ile  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesi  hükümleri  ve  Sağlık  Bilimleri  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  hükümleri  uyarınca  Öğretim  Üyesi  alınacaktır.  İlan  edilen  kadrolara  uygun  olmadığı  anlaşılan  başvurular  geçersiz sayılacak.

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