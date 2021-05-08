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Gündem Sağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kararı! Hidroksiklorokin artık tedavide kullanılmayacak
Gündem

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kararı! Hidroksiklorokin artık tedavide kullanılmayacak

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, koronavirüs tedavisinde artık kullanılmayacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 12:34:00 -
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kararı! Hidroksiklorokin artık tedavide kullanılmayacak

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavi rehberini güncelledi.

Bakanlığın aldığı yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, koronavirüs tedavisinde artık kullanılmayacak, Koronavirüs hastalarına evde veya hastanede bu etken maddeli ilaç verilmeyecek.

Bilim insanları ve sağlık meslek örgütleri, daha önce bu ilacın koronavirüs tedavisinde etkili olmadığını söylemişti.

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