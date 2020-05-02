Sağlık Bakanlığı’ndan önemli açıklama! O randevular ertelendi
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında acil olmayan psikiyatri randevularını bir süreliğine ertelediği öğrenildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre Pandemi nedeniyle acil olmayan psikiyatri randevularının ertelendiği bildirildi.
Haber Global Muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın edindiği bilgilere göre Sağlık Bakanlığı'nun Psikiyatri Kliniklerinde Alınması Gereken Enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, acil olmayan psikiyatri randevuları salgın süresince ertelendi.