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Sağlık Bakanlığı'ndan o şarkıya inceleme talebi!

Sağlık Bakanlığınca, sanatçı Mustafa Sandal'ın seslendirdiği "Reset" isimli şarkının klibinde yer alan hemşire sahnesinin "uygun olmadığı" gerekçesiyle RTÜK'e inceleme talebinde bulunuldu

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:24
Sağlık Bakanlığı'ndan o şarkıya inceleme talebi!

Sağlık Bakanlığınca, sanatçı Mustafa Sandal'ın seslendirdiği "Reset" isimli şarkının klibinde yer alan hemşire sahnesinin "uygun olmadığı" gerekçesiyle RTÜK'e inceleme talebinde bulunuldu.

AA'nın haberine göre; Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yayımlanan söz konusu klipte gösterilen hemşire figürünün "tartışmalara" yol açabilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Klipteki ilgili sahneler için inceleme başlatılmasına ilişkin talebin, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) iletildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"RTÜK'e gönderilen resmi yazıda, klipteki görüntülerde yer alan hemşire temsilinin kıyafet, hal ve davranışları mesleğin saygınlığını ve itibarını zedeleyici nitelikte olup, toplumda sağlık çalışanlarına karşı yanlış bir kanı oluşmasına sebebiyet verebileceğine dikkat çekildi.

Bakanlık tarafından yapılan inceleme talebi metninde, klipte sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz içerikler hakkında insan onurunun, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla Sağlık Bakanlığının aktif bir çalışma tarzı yürüteceği de ifade edildi."

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 15:24
  1. Mustafa Sandal
  2. Reset
  3. Sağlık Bakanlığı

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