  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları
Aktüel

Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları

Vatandaşları tedbirler konusunda bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan spotlarda, temizlik, maske ve mesafenin önemine işaret edildi - Kamu spotlarında, salgınla mücadelede tedbirlerin önemini "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez anlatırken, "Hekimoğlu" dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen ise kurallara uymamanın sonuçlarına yönelik uyarılarda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:46:56 -
Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşı bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni kamu spotları hazırlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde 2 yeni kamu spotu daha hazırlandı.

Temizlik, maske ve mesafenin önemine işaret edilen spotlarda, "Unutmayın, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." sloganı kullanıldı.

Kamu spotlarında "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez ve "Hekimoğlu" dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen rol aldı.

- Kamu spotları eş zamanlı yayımlanacak

Timuçin Esen'in rol aldığı spotta, pandeminin devam ettiği ve rehavete kapılmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Spotta, pandeminin bir kişiden başladığı ve bir kişinin bile kurallara uymamasının bedelinin ağır olabileceği uyarısı yapıldı.

Kamu spotunda, bireylerin kendini kontrol etmesiyle vakaların da kontrol edileceği, aksi takdirde büyük güçlüklerle elde edilen kontrollü sosyal hayat kazanımlarının kaybedilebileceği uyarısında bulunuldu.

Taner Ölmez'in rol aldığı spotta ise birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan pandemide tedbirlerin önemine dikkat çekildi. Kısıtlamaların tekrar gelmemesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği de spotta vurgulandı.

Sağlık Bakanlığının yeni kampanyası, televizyon, radyo ve internet mecralarında eş zamanlı yayımlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması! Rusya detayı dikkat çekti
Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması! Rusya detayı dikkat çekti

Ermenistan'la gerilim yaşan Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine hiçbir müdahalede bulunmadığı..
Dolar kurundaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş yatırımcılara seslendi: Altın ve gümüş için...
Ekonomi

Dolar kurundaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş yatırımcılara seslendi: Altın ve gümüş için...

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, dolardaki yükselişin sebeplerini anlatarak yatırımcılara önemli uyarı..
Cübbeli Ahmet Hoca’nın işaret ettiği isimden skandal açıklama! ‘Türkler Müslüman değil’
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’nın işaret ettiği isimden skandal açıklama! ‘Türkler Müslüman değil’

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iç savaş açıklaması sonrası işaret ettiği grup Murat Gezenler’in olduğu o..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay