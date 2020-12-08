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Gündem Sağlık Bakanlığından koronavirüs için ‘karantina süresi’ açıklaması
Gündem

Sağlık Bakanlığından koronavirüs için ‘karantina süresi’ açıklaması

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:10:00 - 2020-12-08 15:19:21
Sağlık Bakanlığından koronavirüs için ‘karantina süresi’ açıklaması

Sağlık Bakanlığı, “yakın temaslıların karantina süresine” ilişkin yapılan değişiklikte yeni bir açıklama yayımladı.

Açıklamada yapılan değişikliğin yanlış yorumlara neden olduğu belirtilerek güncellemelerin, Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) çalışmalarına paralel yönde yapıldığı kaydedildi.

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