Sağlık Bakanlığından koronavirüs için ‘karantina süresi’ açıklaması
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Sağlık Bakanlığı, “yakın temaslıların karantina süresine” ilişkin yapılan değişiklikte yeni bir açıklama yayımladı.
Açıklamada yapılan değişikliğin yanlış yorumlara neden olduğu belirtilerek güncellemelerin, Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) çalışmalarına paralel yönde yapıldığı kaydedildi.