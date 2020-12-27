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Aktüel Sağlık Bakanlığı'ndan Hatay’a 38 ambulans
Aktüel

Sağlık Bakanlığı'ndan Hatay’a 38 ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay’a gönderilen 38 ambulans Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 16:56:00 -
Sağlık Bakanlığı'ndan Hatay’a 38 ambulans

Geçen hafta bakanlık tarafından 3 yenidoğan ambulansı Hatay'a gönderilirken, bugün de 35 adet acil yardım ambulansı gönderildi. Binanın bahçesinde ambulanslar ile ay-yıldız yapılırken, Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hasbolat Hatay'a toplam 38 ambulansın bakanlık tarafından gönderildiğini söyledi.

Ambulansların hizmet sunumu noktasında çok büyük katkılar sağlayacağını belirten Hasbolat, "Geçen hafta itibari ile 3 adet yenidoğan ambulansımız, dün itibari ile bakanlığımız tarafından 35 adet acil yardım ambulansımız hizmete kullanılması açısından Hatay'a gönderildi. Bu bizim açımızdan hizmet sunumu noktasında çok büyük katkılar sağlayacaktır. 84 olan ambulans sayımız yeni gelen ambulanslarla birlikte 122 rakamına ulaştı. 56 olan istasyon sayımızı da 2021 yılı içerisinde yeni açmayı planladığımız 13 istasyon ile 69'a çıkaracağız. Dolayısı ile halkımıza hizmet noktasında bakanlığımızın desteği ile en kısa süre de nasıl katkı sağlayabiliriz çabaları içerisinde olmanın sonuçlarını almaya başladık. İnşallah bundan sonra güzel hizmetlerle beraber olacağız" dedi.

 

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