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Sağlık Bakanlığından 9 bin 576 boş kadro duyurusu

Sağlık Bakanlığı, 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyuru yaptı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:21
Sağlık Bakanlığından 9 bin 576 boş kadro duyurusu

Sağlık Bakanlığı, 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyuru yaptı.


Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “2019’da kura ile yaklaşık 25 bin stratejik personelin yani tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi ve eczacı unvanlarında personelin atamasını gerçekleştireceğimizi açıklamıştık. Bugün yayımlanan ilanımızla alımların 4. dilimini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kura ile yerleştirme işlemleri, 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek” dedi.


Dün yerleştirme sonuçları açıklanan 12 bin tabip dışı sözleşmeli sağlık personeline ve bugün kura başvuruları başlayan 88. dönem devlet hizmeti yükümlüsü tabiplere başarılar dileyen Koca, ”Bu yeni atamalarla daha da güçlenecek olan sağlık ordumuz ile vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:21
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