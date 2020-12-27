Sağlık Bakanlığınca Hatay'a gönderilen 38 ambulans törenle hizmete alındı

HATAY (AA) - Sağlık Bakanlığınca Hatay'a gönderilen 38 tam donanımlı yeni ambulans törenle istasyonlara dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, Müdürlüğün ek hizmet binasının önünde düzenlenen törende, Sağlık Bakanlığınca geçen hafta 3 yenidoğan, dün itibarıyla da 35 acil yardım ambulansının Hataylıların hizmetine sunulmak üzere gönderildiğini söyledi.

İl genelinde istasyon sayılarını artıracaklarını ifade eden Hambolat, "84 olan ambulans sayımız bu yeni gelen ambulanslarla 122 rakamına ulaştı. 56 olan istasyon sayımızı da 2021 senesi içinde yeni açmayı planladığımız 13 istasyonla 69'a çıkaracağız. Bundan sonra inşallah çok daha güzel hizmetlerde hep birlikte olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni ambulanslar istasyonlara gönderildi.





