  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık Bakanlığınca Gaziantep'e gönderilen 38 ambulans törenle hizmete alındı
Aktüel

Sağlık Bakanlığınca Gaziantep'e gönderilen 38 ambulans törenle hizmete alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:05:01 -
Sağlık Bakanlığınca Gaziantep'e gönderilen 38 ambulans törenle hizmete alındı

GAZİANTEP (AA) - Sağlık Bakanlığınca Gaziantep'e gönderilen 38 tam donanımlı yeni ambulans, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Bakanlıkça kente tahsis edilen 3'ü yenidoğan olmak üzere 38 ambulans için Ortadoğu Fuar Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Davut Gül, kentte şu an 72 ambulansın hizmet verdiğini söyledi.

Ambulans filosunun gençleştirildiğini belirten Gül, "Tamamen olmasa da kentteki ambulans sorunumuzun büyük bir kısmı çözülmüş oluyor. Koronavirüs nedeniyle yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da 3 bin - 5 bin dolara hizmetler verilirken bizde tamamı bedava oldu." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Umut Mutlu Tiryaki ise kentte bulunan ambulansların hizmetiyle ilgili bilgi verdi.

Sağlık personelinin son dönemde yoğun mesai harcadığını ifade eden Tiryaki, "Gaziantep'te 112 ekiplerimiz 19 milyon kilometre yol yaparak 230 bin vakaya müdahale etti ve geçen yıla oranla çok fazla artış oldu. O yüzden yeni ambulanslarla bu konuda biraz daha rahatlayacağız." şeklinde konuştu.

Törene AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekilleri Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve diğer ilgililer katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, 112 Acil Sağlık ekiplerine ambulansların anahtarını verdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden’dan büyük gaf
Dünya

Joe Biden’dan büyük gaf

Amerika'da 3 Kasım 2020’de yapılan seçimlerde başkan seçilen Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında başkan yardımcısı seçilen Kamala Har..
İran’dan açıklama! ‘Siyonistlere büyük felaket getireceğiz’
Dünya

İran’dan açıklama! ‘Siyonistlere büyük felaket getireceğiz’

İran, tüm Arap ülkelerine seslenerek, ‘Siyonistlere büyük felaket getireceğiz’ dedi.
Belediye binasına giremeyince soyundu
Gündem

Belediye binasına giremeyince soyundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen Ersoy Ö. (51) belediye binasına girmek istedi ancak güvenlik görevlileri izin vermedi..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay