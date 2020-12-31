Sağlık Bakanlığınca Gaziantep'e gönderilen 38 ambulans törenle hizmete alındı

GAZİANTEP (AA) - Sağlık Bakanlığınca Gaziantep'e gönderilen 38 tam donanımlı yeni ambulans, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Bakanlıkça kente tahsis edilen 3'ü yenidoğan olmak üzere 38 ambulans için Ortadoğu Fuar Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Davut Gül, kentte şu an 72 ambulansın hizmet verdiğini söyledi.

Ambulans filosunun gençleştirildiğini belirten Gül, "Tamamen olmasa da kentteki ambulans sorunumuzun büyük bir kısmı çözülmüş oluyor. Koronavirüs nedeniyle yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da 3 bin - 5 bin dolara hizmetler verilirken bizde tamamı bedava oldu." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Umut Mutlu Tiryaki ise kentte bulunan ambulansların hizmetiyle ilgili bilgi verdi.

Sağlık personelinin son dönemde yoğun mesai harcadığını ifade eden Tiryaki, "Gaziantep'te 112 ekiplerimiz 19 milyon kilometre yol yaparak 230 bin vakaya müdahale etti ve geçen yıla oranla çok fazla artış oldu. O yüzden yeni ambulanslarla bu konuda biraz daha rahatlayacağız." şeklinde konuştu.

Törene AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekilleri Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve diğer ilgililer katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, 112 Acil Sağlık ekiplerine ambulansların anahtarını verdi.



