Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığı, bünyesine 12 bin personel ataması gerçekleştirdi. Atanan adaylar, kurumları ile görüşme yaparak kurumlarının kendilerine bildirdiği süre zarfında görevlerine başladı. Atanamayan adaylar ise yeni dönem sağlıkçı atamalarının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı.

2021 yılı içinde Sağlık Bakanlığı atamalarının tekrar yapılması öngörülüyor. Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada OECD ülkeleri personel ortalaması incelendiğinde açığın halen olduğu ve alımların devam edeceğine yönelik bilgi paylaşmıştı. Bu açıklama üzerine 2021 yılı içinde atamaların olacağı bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı yeni dönem personel ataması ne zaman?

12 bin sağlık personeli görevlerinin başına ocak ayında geçtiler. Henüz iş başı yeni olması nedeniyle bundan sonraki atamaların Haziran 2021 aralığında geleceği tahmin ediliyor. Bu süreçte değişimler olabilir ancak genel olarak gelen yorumlarda böyle bir beklenti görülüyor.

Sağlık Bakanlığı 2021 alımları artacak mı?

Sağlık Bakanlığı personel eksikliği çekmemek için izin, istifa, emeklilik işlemlerine ara vermişti. Fakat bu işlemler geçtiğimiz gün yeniden başladı. Koronavirüs sürecinde yıpranan personellerin çoğu izin, emeklilik ve istifa başvurularını yapmaya başladı. Bu durumun yeniden personel eksikliği oluşturacağı bekleniyor. Dolayısıyla alımların düşmeyeceği yine en az 15 bin sağlık personeli alımının yapılması öngörülüyor.