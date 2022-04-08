Sağlık Bakanlığı uzmanlık eğitimi mecburi hizmet süresi ne kadar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aynı sınavla üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan özlük hakkı eşitsizliklerini ortadan kaldıran düzenlemenin Mecliste kabul edildiğinin müjdesini verdi. Bakan Fahrettin Koca, "Mecburi hizmet sürelerinde kadro farkından kaynaklanan adaletsizliği ortadan kaldıran; tıpta ana dal, yan dal ve diş hekimliği uzmanlık eğitiminde şartları adil şekilde düzenleyen yeni kanun maddesi için yüce Meclisimize, ortak iradeleri için tüm vekillerimize şükran borçluyuz." ifadesini kullandı.

Uzmanlık eğitimi mecburi hizmet süresi düştü mü?

Meclisten geçen yasa ile uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla tıp fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresinin diğer uzmanların mecburi hizmet süresi düzeyine indiğini belirken Bakan Koca, “Bakanlığımız veya bağlı kadrolarda tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlarımızın, eğitimlerini tamamladıklarında, şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırılmaktadır. Bu asistanlarımızdan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacaktır. Uzmanlık eğitiminde çeşitli sebeplerle başarısız olmaları veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise hizmet yapma zorunlulukları bulunmayacaktır."