Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 28 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 397 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 397’e yükseldi. Bugün toplam 19 bin 853 test yapılırken, 948 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 158 bin 762 oldu. Bugünkü bin 492 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 121 bin 507’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 338, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 739 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "İyileşen hasta sayısında,bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir” ifadelerine yer verdi.