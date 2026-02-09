Sağlık Bakanlığı sigaraya karşı seferberlik başlattı

Sağlık Bakanlığı tütün ürünleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Tütünün sağlığa zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için Mobil Sigara Bırakma ekipleri ve Tütünle Mücadele Timleri sahada görev yaparken; sağlık tesislerinde bulunan Sigara Bırakma Polikliniklerinde de vatandaşlara ücretsiz destek ve danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE YAKLAŞIK BİN 500 SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ BULUNUYOR

Türkiye genelinde şu anda yaklaşık bin 500 (1.500) Sigara Bırakma Polikliniği bulunuyor. Poliklinik hizmetleri danışanın şartlarına uygun olarak uzaktan veya yüz yüze verilebilirken, tüm süreç hekimler tarafından yürütülüyor.

Polikliniklerde ayrıca, şiddetli nikotin yoksunluğu belirtileri gösteren, sigarayı bırakma sürecinde fizyolojik zorluk yaşayan kişiler için ücretsiz ilaç desteği sağlanıyor.

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİNDE YAKLAŞIK 4 MİLYON MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan sigarayı bırakma tedavisinde toplamda 4 milyondan fazla muayene gerçekleştirildi. Uzman hekimler tarafından uygun görülen 1,5 milyondan fazla kişinin, bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış ilaç tedavisinden faydalanması sağlandı.

TÜRKİYE GENELİNDE 150 MERKEZDE ÇEVRİM İÇİ SİGARA BIRAKMA HİZMETİ SUNULUYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından sigara bırakma hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla 81 ilde 150 merkezde çevrim içi (uzaktan) sigara bırakma polikliniği de hizmete alındı. Bu modelle vatandaşlar, fiziki başvuru gerektirmeden, dijital platformlar üzerinden hekimler tarafından değerlendirilerek danışmanlık, motivasyonel destek ve izlem hizmeti alabiliyor.

Çevrim içi poliklinikler ile hem coğrafi erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde yaşayan hem de zaman sorunu bulunan vatandaşlara tamamlayıcı bir hizmet modeliyle destek sunuluyor.

ALO 171 HATTI 1 YILDA 441 BİN ARAMAYLA VATANDAŞLARA HİZMET SUNDU

Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ile sigarayı bırakmak isteyen bireylere rehberlik ediliyor. Aramalarda motivasyon sağlayıcı görüşmeler yapılarak danışanlara 7 gün 24 saat, canlı destek sağlanıyor.

Ayrıca bu süreçte ortaya çıkabilecek nikotin yoksunluğu belirtilerinin üstesinden gelmeye yönelik karşılaşılabilecek davranış değişikliklerine ilişkin de danışmanlık veriliyor.

Bu kapsamda 2025 yılında ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattında yaklaşık 134 bin çağrı yanıtlandı. Hat üzerinden 441 bin vatandaş araması gerçekleştirilerek bireylere sigarayı bırakma sürecinde destek olundu.

MOBİL EKİPLERE BAŞVURAN 43 BİN DANIŞAN SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN DESTEK ALDI

Mobil sigara bırakma hizmetleri kapsamında “Tütünle Mücadele Timleri” kamu kurumları, eğitim alanları ve iş yerlerinde, yerinde bilgilendirme ve danışmanlık sunuyor. Tütün ürünü kullanan bireylerin bağımlılık dereceleri tespit edilerek Mobil Sigara Bırakma Polikliniklerine ve/veya ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’na yönlendirme sağlanıyor. Bu çalışmalar sonucunda, 2025 yılında sahadan gelen yaklaşık 43 bin danışan, ALO 171’e yönlendirilerek sigara bırakma hizmet aldı.