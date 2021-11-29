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Ekonomi Sağlık Bakanlığı personel alımları başladı mı 2021? Sağlık personeli alımları ne zaman başlayacak?
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı personel alımları başladı mı 2021? Sağlık personeli alımları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı alımları en zaman olacak? Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde müjdesi verilen 40 bin sağlık personeli alımında kadro ve branş dağılımı netleşti. Bakan Koca, binlerce sağlık mezununu heyecanlandıran personel alım müjdesini açıkladı. Buna öre Sağlık Bakanlığı alımlarında 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin de sürekli işçi ataması yapılarak sağlık sektörüne yeni personel kazandırılması sağlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, Sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli atamaları kadro ve branşları hakkında bilgiler...

Yeniakit Publisher
2021-11-29 10:56:00 - 2021-11-29 10:56:52
Sağlık Bakanlığı personel alımları başladı mı 2021? Sağlık personeli alımları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin de sürekli işçi alımı için harekete geçti. İki aşamalı olarak yapılacak Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili haberi geçtiğimiz günlerde Bakan Fahrettin Koca verdi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden alınacak? İşte 2021 - 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alımı ile ilgili gelişmeleri duyurdu. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından gerçekleşecek yerleştirme ile 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin de sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı personel kontenjan branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada; ''Bu da üçüncü müjde olsun. 40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS yerleştirme kılavuzunda belli olacak. Kılavuzun ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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