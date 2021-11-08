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Ekonomi Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda? 40 bin sağlık personeli alımı branşları
Ekonomi

Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda? 40 bin sağlık personeli alımı branşları

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı şartları | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı’na 40 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Peki, sağlık personeli alımı branşları neler? Hangi branşlarda sağlık çalışanı alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-08 20:00:00 -
Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda? 40 bin sağlık personeli alımı branşları

Kabine toplantısının ardından sağlık çalışanlarının merakla beklediği haber geldi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler hangi branşlarda ne zaman alım yapılacağını araştırıyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi branşlarda? 40 bin sağlık personeli alımı branşları

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını açıkladı.

Alım tarihleri, başvuru şartları ve branşlara yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında kısa bir süre içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklama yapması bekleniyor. Konu hakkında detaylar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

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