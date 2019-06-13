0553 313 94 23

Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı son dakika Sağlık Bakanlığı personel alımları nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenlerin meraklı gözlerle beklediği Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı yayınladı. Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Uzmanı Danışmanı alımı yapıyor. Bakanlık en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak, Yabancı Dil Tespit Sınavı KPDS/YDS/ÜDS’den İngilizce alanında son 5 yıl içinde en az 55 puan almış olmak aranan şartlarından bazılarıdır. Peki Sağlık Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl yapılır?

13 Haziran 2019 Perşembe 14:56
Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı son dakika Sağlık Bakanlığı personel alımları nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenlerin meraklı gözlerle beklediği Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı yayınladı. Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Uzmanı Danışmanı alımı yapıyor. Bakanlık en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak, Yabancı Dil Tespit Sınavı KPDS/YDS/ÜDS’den İngilizce alanında son 5 yıl içinde en az 55 puan almış olmak aranan şartlarından bazılarıdır. Peki Sağlık Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru tarihi ne zaman?  Sağlık Bakanlığı personel alımları, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019, Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 başvuru formu, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2019, Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı... 

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018 başvuru formu. Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yeni bir duyuru yayımlandı ve İç Kontrol Uzmanı Danışmanı alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilana yapılacak başvurular 13 Haziran 2019 tarihinde başladı ve 28 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. "Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır. Bu vesileyle T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere İç Kontrol Uzmanı Danışmanı alınacaktır.​" ifadesine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı 2019 personel alım başvuru şartları neler?

Örgün eğitim veren Fakültelerinin Mühendislik veya İktisadi/İdari Bilimler bölümlerinin birinden lisans düzeyinde (tercihen endüstri/bilgisayar mühendisliği alanında) mezun olmak,

Tercihen endüstri/bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans/doktora yapmış veya yapıyor olmak,

En az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak (tercihen süreç modelleme, iş akışları, risk yönetimi konularında iş tecrübesi),

İç kontrol, süreç, iş akışları ve risk yönetimi alanında en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek,

MS Office, MS Visio, MS Project vb. proje yönetim araçları konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

Tercihen, ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Tespit Sınavı KPDS/YDS/ÜDS’den İngilizce alanında son 5 yıl içinde en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM denklik tablosuna göre KPDS/YDS/ÜDS sınavında 55 puana denk gelen puanı almış olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden (lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde) mezun olmak.

Sağlık Bakanlığı personel alımları nasıl yapılacak?

Yayımlanan ilana başvuru yapan adayların, başvurularının kabul edilmesi sonrasında uygulanacak süreçte uygulamalı ve sözlü mülakat gerçekleştirileceği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı personel alımına başvuru yapacak adaylar Bakanlık web adresinde; "https://sgb.saglik.gov.tr/duyurular/saglik-sisteminin-guclendirilmesi-ve-desteklenmesi-projesi-kapsaminda-ic-(3)" yer alan örneğe uygun olarak hazırlayacakları dosyaları 28 Haziran 2019 tarihinde saat 18:00'a kadar e-mail ya da şahsen başvuru yapmaları talep ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:56
  1. Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı
  2. sağlık bakanlığı alımları
  3. son dakika
  4. haber
  5. Sağlık Bakanlığı personel alımları nasıl yapılacak?
  6. Sağlık bakanlığı personel alımları
  7. sağlık bakanlığı personel alımı 2019
  8. sağlık bakanlığı personel alımı kadro dağılımı
  9. sağlık bakanlığı personel alımı 2019 başvuru formu
  10. sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman 2019
  11. sağlık bakanlığı personel alımı şartları
  12. Sağlık Bakanlığı
  13. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığ
  14. Duyurular Personel - TC Sağlık Bakanlığı
  15. sağlik bakanliği yönetim hizmetleri
  16. sağlık bakanlığı işkur
  17. sağlık bakanlığı kura sonuçları
  18. sağlık bakanlığı gerekli evraklar
  19. asil aday sağlık bakanlığı
  20. sağlık bakanlığı personel bilgi sistemi
  21. sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman
  22. sağlık bakanlığı personel alımı son dakika
  23. sağlık bakanlığı personel alımı işkur
  24. sağlık bakanlığı personel alımı 2018 başvuru
  25. sağlık bakanlığı personel alımı başvuru
  26. sağlık bakanlığı personel alımı sonuçları
  27. sağlık bakanlığı personel alımı 2018 başvuru formu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burdur’da su baskınları tarım arazilerine zarar verdi
    1. Burdur’da su baskınları tarım..
    2. Hepsiburada'nın "Girişimci Kadınlara..
    3. Sınav gününde belediye otobüsleri..
    4. Malatya’da kaçakçılık operasyonu
    5. DÜZELTME - "ABD politikaları, avronun..
    6. Öldürülen PKK'lı, Sancaktepe..
    7. GAÜN’de patent konuşuldu
    8. Kayısıda rekolte 392 bin ton bekleniyor
    9. Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok
    10. Bulgaristan'da TİKA tarafından Gazi..
    11. Güvercin almak için istenen şartlar iş..
    12. İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı..
    13. SAMULAŞ ’YKS’ye hazır
    14. İzmir’de 15 yaşındaki gencin feci ölümü
    15. Sosyal Politikalar Kurulunun Gaziantep..
    16. Matematik şampiyonları ödüllendirildi
    17. ’Motorcu Dostu Trafik’ projesi ikinci..
    18. Motosikletle, hafif ticari araç..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel..
    20. Evini ateşe verirken kendisini de yaktı
    21. Hafif ticari araç evin çevre duvarına..
    22. Concon için itfaiye ekipleri seferber..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi..
    24. Motosikletliler ambulansa çarptı: 1’i..
    25. Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme..
    26. Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı
    27. "Mola Evi" projesi hayata geçiyor
    28. Kasımpaşa'da sportif direktörlüğe Emre..
    29. TFF'den Şeref Has için başsağlığı mesajı
    30. Hızını alamayınca çocuk parkına daldı
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu