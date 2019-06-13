Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı son dakika Sağlık Bakanlığı personel alımları nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenlerin meraklı gözlerle beklediği Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı yayınladı. Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Uzmanı Danışmanı alımı yapıyor. Bakanlık en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak, Yabancı Dil Tespit Sınavı KPDS/YDS/ÜDS’den İngilizce alanında son 5 yıl içinde en az 55 puan almış olmak aranan şartlarından bazılarıdır. Peki Sağlık Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımları, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019, Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2019 başvuru formu, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2019, Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018 başvuru formu. Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yeni bir duyuru yayımlandı ve İç Kontrol Uzmanı Danışmanı alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilana yapılacak başvurular 13 Haziran 2019 tarihinde başladı ve 28 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. "Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır. Bu vesileyle T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere İç Kontrol Uzmanı Danışmanı alınacaktır.​" ifadesine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı 2019 personel alım başvuru şartları neler?

Örgün eğitim veren Fakültelerinin Mühendislik veya İktisadi/İdari Bilimler bölümlerinin birinden lisans düzeyinde (tercihen endüstri/bilgisayar mühendisliği alanında) mezun olmak,

Tercihen endüstri/bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans/doktora yapmış veya yapıyor olmak,

En az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak (tercihen süreç modelleme, iş akışları, risk yönetimi konularında iş tecrübesi),

İç kontrol, süreç, iş akışları ve risk yönetimi alanında en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek,

MS Office, MS Visio, MS Project vb. proje yönetim araçları konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

Tercihen, ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Tespit Sınavı KPDS/YDS/ÜDS’den İngilizce alanında son 5 yıl içinde en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM denklik tablosuna göre KPDS/YDS/ÜDS sınavında 55 puana denk gelen puanı almış olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden (lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde) mezun olmak.

Sağlık Bakanlığı personel alımları nasıl yapılacak?

Yayımlanan ilana başvuru yapan adayların, başvurularının kabul edilmesi sonrasında uygulanacak süreçte uygulamalı ve sözlü mülakat gerçekleştirileceği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı personel alımına başvuru yapacak adaylar Bakanlık web adresinde; "https://sgb.saglik.gov.tr/duyurular/saglik-sisteminin-guclendirilmesi-ve-desteklenmesi-projesi-kapsaminda-ic-(3)" yer alan örneğe uygun olarak hazırlayacakları dosyaları 28 Haziran 2019 tarihinde saat 18:00'a kadar e-mail ya da şahsen başvuru yapmaları talep ediliyor.