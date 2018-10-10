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Sağlık Bakanlığı o iddiaları yalanladı

Sağlık Bakanı Koca, "Kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği, idarelerce bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur" açıklamasını yaptı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:41
Sağlık Bakanlığı o iddiaları yalanladı

Kur artışlarının ardından sağlık giderlerinin arttığı, hastanelerde malzeme sıkıntısı yaşandığı ve harcamaların kısıtlandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan Koca, "Kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği, idarelerce bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur." ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama

Yapılan yazılı açıklamaya göre; 

"Bazı basın yayın organlarında tıbbi malzeme alınmaması sebebiyle hastanelerde ameliyatların durduğuna ve piyasada bazı ilaçların bulunamadığına dair haberler yer almaktadır. Dövizdeki kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği veya idareler tarafından bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur.

Eldeki imkanların tamamını seferber etmiş durumdayız

AK Parti hükümetleri olarak sağlıkta tasarruf olmaz düşüncesi ile vatandaşımızın en iyi seviyede sağlık hizmetine erişimi için eldeki imkanların tamamını seferber etmiş durumdayız. Vatandaşlarımızın ilaçlarını eczanelerden temin edebilmesi ile başlayan kolaylıklar zinciri, sağlık kurumlarımızın tamamının halkımızın kullanımına açılması ile devam etmiş, sağlık kurumlarımızın altyapısı ve kalitesi iyileştirilerek, sayısal imkanları geliştirilerek tüm dünyaya örnek olarak gösterilen bir sağlık dönüşümüne imza atılmıştır.

Herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir

Tasarruf gerekçesi ile sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Ancak bu yaklaşım, israftan kaçınılmayacağı anlamına gelmemektedir. Mevcut ekonomik şartlar içerisinde, israf kalemlerinin engellenmesi konusunda kurumlarımızın, diğer tüm kamu kurumları gibi birtakım tedbirler almaya çalışması da gereklidir.

Bakanlığımız titizlikle takip ediyor

Aynı şekilde döviz kurundaki artış nedeniyle ithal edilen bazı ilaçların piyasada bulunmadığına dair haberler de çeşitli mecralarda yayınlanmaktadır. Mevcut durumu istismar ederek ilaç ve tıbbi malzemeye erişimi engelleyecek her türlü teşebbüs ve kamuoyunda erişimin engellendiği algısını oluşturacak faaliyetleri Bakanlığımız titizlikle takip etmektedir. Bütün ilaçların piyasada bulunması konusunda saha ekiplerimiz her zaman olduğu gibi denetimlerine devam etmektedir.

Tedavi alternatifi ya da eşdeğeri olmaması sebebiyle piyasada bulunması kritik önemde olan bir ürünün sadece fiyatı nedeniyle piyasada bulunmaz hale gelmesine asla müsaade etmemekteyiz. Halk sağlığı için gerekli olan bir ilacın bulunmaması halinde Bakanlığımız gerekli tedbirleri uygulamaya sokarak hastalarımızın mağduriyetine izin vermeyecektir.

Sağlık Bakanlığı olarak ekonomik dalgalanmaların herhangi bir şekilde sağlık hizmetlerini, dolayısıyla vatandaşlarımızın sağlığını etkilememesi için gerekli tedbirleri almış olduğumuz hususunda kamuoyunu bilgilendiririz."

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:41
  1. Sağlık Bakanı
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