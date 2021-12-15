Sağlık Bakanlığı hemşire ebe sağlık teknikeri alımları ne zaman? ÖSYM 20 bin sağlık personeli alımı tercih kılavuzu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkarak alım yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklama ile sözleşmeli 20 bin sağlık personeli alımı için kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı hemşire ebe sağlık teknikeri alımları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında, 20 bin personel alımı tercih kılavuzunun yayımlanacağı duyurdu ve gerekli bilgilerin ÖSYM'ye iletildiğini bildirdi. 20 bin personel alımının 10 bin 348’i hemşire, bin 1600’ü ebe olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca’nın açıklaması şu şekilde:

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’ye gönderildi.

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli Personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verilmiştir. 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır." İşte 20 bin sağlık personeli branş kontenjan dağılım...

20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu mu?

10 bin 348 hemşire (1554 Ortaöğretim), 1194 ilk ve acil yardım teknikeri, 1600 ebe, 1107 anestezi teknikeri, 1466 tıbbi sekreter, 706 röntgen teknikeri, 513 laboratuvar teknikeri 390 fizyoterapist, 220 ağız ve diş sağlığı teknikeri, 338 diyetisyen, 287 psikolog, 46 iş ve uğraşı terapisti, 50 odyolog, 14 perfüsyonist, 27 sağlık fizikçisi, 144 sosyal çalışmacı, 6 biyolog, 96 çocuk gelişimcisi, 50 dil ve konuşma terapisti, 23 adli tıp teknikeri, , 66 ameliyat teknikeri, 66 çevre sağlığı teknikeri, 66 diş protez teknikeri, 172 diyaliz teknikeri, 122 eczane teknikeri, 39 elektrononörofizyoloji teknikeri, 98 evde bakım teknikeri, 137 fizik tedavi teknikeri, 22 iş ve uğraşı teknikeri,, 112 odyometri teknikeri, 130 ortopedi teknikeri, 27 patolojik anatomi teknikeri, 20 podolog teknikeri, 40 radyoterapi teknikeri, 10 yaşlı bakım teknikeri, 43 anestezi teknisyeni, 10 çevre sağlığı teknisyeni, 66 ilk ve acil yardım teknisyeni, 43 laboratuvar teknisyeni, 43 röntgen teknisyeni, 43 tıbbi sekreter.