Osimhen tepkisi! Topa Berna da girdi: Saçmalık! Çivili alçı olacak…
Türkiye’nin kilitlendiği derbiye sayılı dakikalar kala Victor Osimhen’in kolundaki koruyucu ekipman üzerinden başlayan tartışmalara oyuncu Berna Laçin de katıldı. Laçin, “Kusura bakmayın da saçmalık. Çivili alçı olacak hali yok. Kırık kolla oynayabiliyorsa helal olsun der karşısına çıkar oynarsın o kadar” dedi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi başlayan Victor Osimhen’in kolundaki koruyucu ekipman tartışması maça dakikalar kala hala sürüyor. Son olarak topa Berna Laçin de girerek tartışmalara tepki gösterdi.
Galatasaraylı futbolcunun sahaya bu ekipmanla çıkıp çıkamayacağına hakem Yasin Kol’un karar vereceği yönündeki haberler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Berna Laçin tartışmalara şu sözlerle tepki gösterdi: “Kusura bakmayın da saçmalık. Çivili alçı olacak hali yok. Burada tek düşünülecek Osimhen'in sağlığına zararı olup olmaması. Kırık kolla oynayabiliyorsa helal olsun der karşısına çıkar oynarsın o kadar.”