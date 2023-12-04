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Gündem Sağlık Bakanlığı eski hükümlü işçi alımı yapacak
Gündem

Sağlık Bakanlığı eski hükümlü işçi alımı yapacak

Yeniakit Publisher
2023-12-04 06:48:00 -
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü işçi alımı yapacak

Sağlık Bakanlığı 419 adet Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılamayacak Şekilde Yaralananlar (TMY) statüsünde işçi alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı 419 adet Eski Hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı gerçekleştirecek.

İstihdam edilecek olan sürekli işçiler merkez ve taşra teşkilatlarında temizlik görevlisi olarak alınacak.

Adaylar ilan metnine esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Başvurular web sitesi üzerinden 4-8 Aralık tarihleri arasından online kullanıcı girişi yapılarak alınacak ve alımların il düzeyinde karşılanması için başvurularda kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

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Yorumlar

saçma sapan, dolu dizgin

adam bıçaklamaktan yatmış biri benim koluma aşı yapacak ve ben de onun karşısında kuzu kuzu duracağım, düşünebiliyor musun!
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