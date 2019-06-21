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Sağlık Bakanlığı alımları son dakika ne zaman? Sağlık personeli alım başvurusu

Sağlık Bakanlığı şehir hastanelerinde görevlendirilmek üzere personel alımlarının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, İŞKUR üzerinden sağlık personeli alımı ile ilgili yeni iş ilanları yayınlandı. Sağlık personeli alım ilanına göre, pek çok şehirde hasta danışmanı, Hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı yapılacak. Sağlık personeli alımları son dakika ne zaman? İŞKURSağlık personeli alım başvuru şartları neler?Sağlık personeli alım başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte detaylar..

21 Haziran 2019 Cuma 10:57
Sağlık Bakanlığı alımları son dakika ne zaman? Sağlık personeli alım başvurusu

Sağlık Bakanlığı şehir hastanelerinde görevlendirilmek üzere personel alımlarının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, İŞKUR üzerinden sağlık personeli alımı ile ilgili yeni iş ilanları yayınlandı. Sağlık personeli alım ilanına göre, pek çok şehirde hasta danışmanı, Hasta ve yaşlı bakım elemanı alımı yapılacak. Sağlık personeli alımları son dakika ne zaman? İŞKUR  Sağlık personeli alım başvuru şartları neler?  Sağlık personeli alım başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte detaylar..

Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR), İŞKUR, 2019 yılı sonuna kadar 500 bin personel alımı daha yapmayı hedefliyor. İŞKUR tarafından yayınlanan son personel alımları kapsamında sağlık personeli alımına yönelik farklı katagorilerde pek çok iş ilanı mevcuttur. İŞKUR'un iş alım ilanlarına bakıldığında engelli ve eski hükümlü kadrolarına da rastlamak mümkün.

İŞKUR tarafından sağlık personeli alımı ile ilgili yeni iş ilanları yayınlandı. Sağlık personeli alım ilanlarına göre; 74 hasta danışmanı, 50'den fazla Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, 13 hastane personeli alımı yapılacağı bildirildi.  Sağlık personeli alım başvuruları, İŞKUR’un resmi web sayfası üzerinden veya İŞKUR İl/ İlçe şube müdürlüklerinden yapılacaktır.

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi alım başvurusu için tıklayınız

 

Hasta ve Yaşlı Bakım elemanı başvurusu için tıklayınız

 

Hasta danışmanı başvurusu için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:57
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