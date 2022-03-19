Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman sona erecek? Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, işçi alımları!

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili aramalar bir hayli hızlandı. Sağlık Bakanlığı 2022 yılında 20 bin sağlık personeli alınacağını duyurmuştu. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın merakla araştırdığı Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin son durumu bir araya getirdik. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman?

Personel alımı başvuruları 15-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacak. 5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı işçi alımları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 15-21 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı branş dağılımları

Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuru ekranı ve şartları araştırılan konulardan biri oldu. Sağlık Bakanlığı 10 bin personel ve 10 bin sürekli işçi alımı yapacak. Sürekli işçi alımında temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, şoför, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem destek elemanı, biyomedikal cihaz destek elemanı alımı yapılacak.

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