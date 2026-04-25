Yakaladığı balığın sevinci kursağında kaldı! Gelen kağıtla neye uğradığını şaşırdı!
Hatay'da büyük çabayla yakaladığı 60 orkinos cinsi sosyal medyadan paylaşan öğretmen Murat Çengel'in sevinci kursağında kaldı.
İSKENDERUN KÖRFEZİNE AÇILDI İskenderun ilçesinde yaşayan öğretmen Murat Çengel, çocuk yaşlardan itibaren hobi olarak balık tutmaya merak sarmıştı. Arkadaşlarıyla birlikte 4 buçuk metrelik tekneyle İskenderun Körfezi'ne açıldı.
Çengel, oltasına takılan 60 kilogram ağırlığında ve bir buçuk metre uzunluğundaki orkinos balığını 2 saat süren mücadeleyle tekneye çıkardı.
HEVESİ YARIM KALDI Hevesle tuttuğu balığı kayda alan Çengel'in balık hevesi yarıda kaldı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
Balığı avladıktan sonra ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bilgi vermediği için cezai işlem uygulandığını ifade eden Murat Çengel, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Geçtiğimiz hafta sizlerin de bildiği gibi bir Orkinos avladım. Oltayla avladığım balık, sosyal medya hesaplarından ve sizlerin aracılığıyla tüm ulusal basında yer aldı. Güzel bir andı benim için, çok büyük bir mutluluktu. Daha sonrasında sahil güvenlik ekipleri beni davet ettiler. Bu balığın çok özel bir tür olduğunu, avının da belli kriterlere göre yapılması gerektiğini belirttiler.
AVLAMADAN ÖNCE İL VE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE HABER VERİLMESİ GEREKİYOR Öğrendiğim kadarıyla balığı yakaladıktan sonra il ve ilçe tarım müdürlüğüne haber vermemiz gerekiyormuş. Ben bunu yapmadığım için idari işlem yapıldı ve hakkımda ceza yazıldı. Siz balıkçı dostlarımda bu kurala riayet ederseniz, böyle bir balıkla karşılaşırsanız buna uymanız gerekiyor. Lütfen uyun, dikkat edin. Güzel, kıymetli bir balık. Bölgemizde nadir olabilecek bir tür ve o da bana denk geldi. Çok mutluydum, çok heyecanlıydım ancak idari işlem sonrasında bu mutluluğum üzüntüye dönüştü. Çok üzülüyorum şu an, cezanın iptal edilmesini talep ediyorum. Gerekli itirazı da yapacağım. Yüzlerce telefon, yüzlerce mesaj aldım. Tebrik ettiler, benimle gurur duyduklarını söylediler. Arkadaşlarım, yeğenlerim, çevremde herkes çok mutlu oldular."
Hobi olarak balık avlayanlara kurallara uyarak tutkularını yaşamaları tavsiyesinde bulunan Çengel, "Dostlarım, benimle mutluluğumu paylaştılar. Hediyeler alanlar oldu. Hatta bir arkadaşım bana magnet hazırlamış buzdolabı için ve çok mutlu oldum, çok sevindim. Mutluluğumu benimle paylaşmış, herkes çok mutlu oldu. İdari bir yaptırımla karşılaştık böyle bir güzelliğin sonunda. Güzel bir hobi ve gençlere tavsiye etmiştim. Deniz kenarına gitmeleri, doğayla iç içe olmaları güzel bir şey ancak bilinçli avcılık yapmaları gerekiyor. Bildiğiniz sürece hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Ancak yanlış işler yaptığınızda ya da bilmeden bir sürecin içerisine girdiğinizde cezayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kurallara uymamız gerekiyor ve bunları da bilmemiz gerekiyor.'' dedi.
