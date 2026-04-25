Yakaladığı balığın sevinci kursağında kaldı! Gelen kağıtla neye uğradığını şaşırdı!

Hobi olarak balık avlayanlara kurallara uyarak tutkularını yaşamaları tavsiyesinde bulunan Çengel, "Dostlarım, benimle mutluluğumu paylaştılar. Hediyeler alanlar oldu. Hatta bir arkadaşım bana magnet hazırlamış buzdolabı için ve çok mutlu oldum, çok sevindim. Mutluluğumu benimle paylaşmış, herkes çok mutlu oldu. İdari bir yaptırımla karşılaştık böyle bir güzelliğin sonunda. Güzel bir hobi ve gençlere tavsiye etmiştim. Deniz kenarına gitmeleri, doğayla iç içe olmaları güzel bir şey ancak bilinçli avcılık yapmaları gerekiyor. Bildiğiniz sürece hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Ancak yanlış işler yaptığınızda ya da bilmeden bir sürecin içerisine girdiğinizde cezayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kurallara uymamız gerekiyor ve bunları da bilmemiz gerekiyor.'' dedi.