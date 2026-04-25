  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyet lifi açısından... Çöpe atılıyor, asıl vitamin sapında: Bağırsakları yağlıyor, şişliği indiriyor Kulağınıza küpe olsun: Tam 700 bin lira cezası var! Bruce Fein'den gündeme oturan çıkış: Bu olursa Türkiye'den özür dilemek zorunda kalırlar CHP'de 'mezar taşlı' protesto! O teşkilatın cenazesini kaldırdılar Asker uğurlamasında kan aktı: Uyarılan çocuk dehşet saçtı! Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken çıkış: İnsan ile makine arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor Avrupa ülkesinde yüzlerce insan İsrail'i protesto etti Destek sözü vermişlerdi: Japonlardan o ilçeye hibe! Yakaladığı balığın sevinci kursağında kaldı! Gelen kağıtla neye uğradığını şaşırdı!
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Destek sözü vermişlerdi: Japonlardan o ilçeye hibe!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Destek sözü vermişlerdi: Japonlardan o ilçeye hibe!

Japonya Büyükelçiliğinin hibe desteğiyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde açılan tekstil kursuna olan ilgi artıyor.

#1
Foto - Destek sözü vermişlerdi: Japonlardan o ilçeye hibe!

Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca iş hayatına hazırlanmak isteyen kadınlar için ‘Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi İçin Ekipman Sağlanması Projesi’ başlatıldı.

#2
Foto - Destek sözü vermişlerdi: Japonlardan o ilçeye hibe!

ATÖLYELER OLUŞTURULDU Japonya Büyükelçiliğince Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında destek verilmesi kararlaştırılan proje için İlçe Halk Eğitimi Merkezinde kadınların mesleki eğitim alacağı atölyeler oluşturuldu.

#3
Foto - Destek sözü vermişlerdi: Japonlardan o ilçeye hibe!

Haftada 5 gün merkezde açılan tekstil kursuna katılan 50 kadın kursiyere, dikiş makinesi kullanımı, overlok, elbise tasarımı, kesim, nakış ve dikim konularında mesleğin incelikleri öğretiliyor. Atölyelerde uygulamalı eğitim alarak iş hayatına hazırlanan kadınların, ilerleyen süreçte tekstil atölyelerinde istihdam edilmesi amaçlanıyor.

#4
Foto - Destek sözü vermişlerdi: Japonlardan o ilçeye hibe!

10 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI Ahlat Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğretici Tülay Gürbüz, kursun kadınların sosyalleşmesi ve ekonomik hayata katılması için önemli olduğunu söyledi. Eğitimlerle kadınları geleceğe hazırladıklarını anlatan Gürbüz, "Kursumuzun amacı kadınlara istihdam sağlamak. Burada verdiğimiz eğitimlerle daha sonra Ahlat'ta açılacak tekstil atölyelerinde iş imkânı sağlayacağız. Kadınların gelişimi ve evlerine ekmek götürmeleri açısından çok güzel bir proje. Proje kapsamında 10 yıllık sözleşme imzalandı. Kursiyerlerimizle eğitime devam edeceğiz" dedi.

#5
Foto - Destek sözü vermişlerdi: Japonlardan o ilçeye hibe!

50 ÖĞRENCİLERİ VAR Avrupa standartlarında iş yerlerine dönüştürülecek olan atölyelerde isteyen kursiyerlerin istihdam edilebileceğini belirten Gürbüz, şunları kaydetti: "Kadınların istihdamına yönelik bu proje kapsamında eğitimler devam ediyor. Kadınlara istihdam sağlamak için çabalıyoruz. Kadınlarımız burada sosyalleşiyor. Bir arada oturuyoruz, sohbet ediyoruz, işimizi yapıyoruz. Talep çok var. Şu anda 50 kayıtlı öğrencimiz var ve kayıt almaya da devam ediyoruz. Tekstil anlamında overlok ve sanayi makinesi kullanımı, dikiş, nakış, her türlü eğitimi veriyoruz. Kursiyerlerimiz buradan çıktıklarında tekstilde çalışabilecek kadar donanımlı olacaklar"

#6
Foto - Destek sözü vermişlerdi: Japonlardan o ilçeye hibe!

TALEP ALIYORLAR Kursiyerlerden 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Şafak Yam, "Çok güzel şeyler öğrendik. Elbiseler diktik. Güzel kıyafetler dikmeye başladık. Hatta ustalaştık diyebiliriz çünkü giysi dikmek için talep alıyoruz, tadilat işlerini yapabiliyoruz. Kadınların kendilerini geliştirmeleri açısından bu kurs çok verimli ve iyi oldu." dedi.

#7
Foto - Destek sözü vermişlerdi: Japonlardan o ilçeye hibe!

Annesiyle kursa katılan Suna İşler de "Açıldığı günden beri annemle geliyoruz. Bu kursun bize çok katkısı oldu. En azından bir şeyler öğrendim ve belgem oldu. Kursta tüm eğitimleri aldıktan sonra dışarıda çalışmayı planlıyorum." diye konuştu.

#8
Foto - Destek sözü vermişlerdi: Japonlardan o ilçeye hibe!

Kursiyer Mahiye İşler ise "Ev hanımıyken burada bütün makineleri, kesmeyi, biçmeyi ve dikmeyi öğrendik. Birkaç ay öncesine kadar ev hanımıydım. Şu an üretime katkı sağlayabilecek kadar bilgiye, donanıma sahibim. Bu eğitim bizim için güzel oldu." ifadelerini kullandı./ kaynak: mynet.com

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan, Ermenileri uyardı: Yok oluruz
Dünya

Paşinyan, Ermenileri uyardı: Yok oluruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Batı'nın oyununu sonunda gördü. 1915 Olayları'na ilişkin açıklamasında, vatandaşlarının ülkenin uluslar..
4 metresi olan Özkan Yalım hakkında skandal iddia: 2 tane de erkek sevgilisi varmış!
Gündem

4 metresi olan Özkan Yalım hakkında skandal iddia: 2 tane de erkek sevgilisi varmış!

Yolsuzluk operasyonu sırasında bir otel odasında kızı yaşındaki belediye personeli ile basılan CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım..
Boşuna CHP’nin arka bahçesi demiyoruz! Zabıta müdürünü ADD’ye başkan yaptılar
Gündem

Boşuna CHP’nin arka bahçesi demiyoruz! Zabıta müdürünü ADD’ye başkan yaptılar

CHP’lilerin yetiştiği ismi "ocak" olan ve adı sık sık skandallarla anılan Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) Çiğli şubesinde etik dışı bir ..
Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu!
Dünya

Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu!

Siyonist terör devleti İsrail askerlerinin saldırıları sırasında vurulduğu anlaşılan bir Filistinli, secde eder şekilde bir ağacın altına gö..
Yobaz CHP'nin karşı çıkarken Avrupa bile çocukları koruyor!
Dünya

Yobaz CHP'nin karşı çıkarken Avrupa bile çocukları koruyor!

Yobaz CHP'nin "sosyal medyada hesabı olan herkes e-Devlet üzerinden fişlenecek" diyerek karşı çıktığı çocukların korunmasına yönelik sosyal ..
Sırt dönme eyleminden sonra ikinci mehter krizi! Mehter marşını böyle kapattı
Gündem

Sırt dönme eyleminden sonra ikinci mehter krizi! Mehter marşını böyle kapattı

Pamukkale'deki bir anaokulunda çekilen görüntülerde, minik öğrencilerin Mehter Marşı eşliğinde sergiledikleri gösteri bir öğretmen tarafında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23