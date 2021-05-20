Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs koronavirüs verileri
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 20 Mayıs Perşembe gününün corona tablosuna göre vaka sayısı, vefat eden sayısı gibi verileri paylaştı. İşte Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs koronavirüs verileri
20 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
Sağlık Bakanlığı 20 Mayıs koronavirüs verileri
60 binin üzerine çıkan vaka sayıları tam kapanma sonrasında 10 binin altına geriledi. Ağır hasta sayısı ve vefat sayısında da büyük bir düşüş gözlemlendi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 20 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı. İşte 20 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...
Bugün 2189 bin 192 test yapıldı. Semptom gösteren 856 kişiyle birlikte toplam 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi.
Tabloya göre son 24 saatte 207 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 45 bin 626’ya yükseldi.