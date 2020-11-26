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Aktüel Sağlık Bakanı Koca'dan "zorunlu karantina" paylaşımı
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan "zorunlu karantina" paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 22:02:18 -
Sağlık Bakanı Koca'dan "zorunlu karantina" paylaşımı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede karantinanın önemine işaret ederek, "Tedbirlere harfiyen uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan video paylaşan Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Zorunlu karantina tedbirlerine uymamak, temas ettiğimiz herkesi riske atmak demektir. Tedbirlere harfiyen uymak ise kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur."


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